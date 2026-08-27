"STIGLI SMO NA 4 KILOMETRA OD SLAVJANSKA, PROBILI SMO ODBRANU" Gerasimov saopštio neverovatne vesti, Rusi neumoljivo gaze Ukrajinu
RUSKE snage napredovale su do oko četiri kilometra od istočne periferije Slovjanska, izjavio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov, dok Moskva tvrdi da nastavlja napredovanje u Donbasu.
Gerasimov je naveo da su ruske jedinice na pojedinim delovima fronta probile prvu liniju odbrane Slavjansko-kramatorskog utvrđenog područja, dok se borbe nastavljaju u nekoliko naselja, navodi se u objavi na jutjub kanalu ATP.
Prema njegovim rečima, ruske snage deluju i u blizini Družkovke, a njihove isturene jedinice navodno su prišle na oko 1,5 kilometara od grada. Moskva takođe tvrdi da je u pravcu Družkovke tokom poslednja dva meseca zauzela više od 100 kvadratnih kilometara teritorije.
Gerasimov je istovremeno optužio ukrajinske vlasti da šire lažne informacije o situaciji u Zaporoškoj oblasti.
Tvrdnje o stanju na frontu i teritorijalnim dobicima nisu mogle nezavisno da budu potvrđene.
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