Svet

"STIGLI SMO NA 4 KILOMETRA OD SLAVJANSKA, PROBILI SMO ODBRANU" Gerasimov saopštio neverovatne vesti, Rusi neumoljivo gaze Ukrajinu

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 18:22

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RUSKE snage napredovale su do oko četiri kilometra od istočne periferije Slovjanska, izjavio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov, dok Moskva tvrdi da nastavlja napredovanje u Donbasu.

СТИГЛИ СМО НА 4 КИЛОМЕТРА ОД СЛАВЈАНСКА, ПРОБИЛИ СМО ОДБРАНУ Герасимов саопштио невероватне вести, Руси неумољиво газе Украјину

Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia, Kuzma/Alamy/Profimedia

Gerasimov je naveo da su ruske jedinice na pojedinim delovima fronta probile prvu liniju odbrane Slavjansko-kramatorskog utvrđenog područja, dok se borbe nastavljaju u nekoliko naselja, navodi se u objavi na jutjub kanalu ATP.

Prema njegovim rečima, ruske snage deluju i u blizini Družkovke, a njihove isturene jedinice navodno su prišle na oko 1,5 kilometara od grada. Moskva takođe tvrdi da je u pravcu Družkovke tokom poslednja dva meseca zauzela više od 100 kvadratnih kilometara teritorije.

Gerasimov je istovremeno optužio ukrajinske vlasti da šire lažne informacije o situaciji u Zaporoškoj oblasti.

Tvrdnje o stanju na frontu i teritorijalnim dobicima nisu mogle nezavisno da budu potvrđene.

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