MOSKVA BESNA JER NATO ĆUTI: "Kako da razgovaramo o miru dok stradaju civili?"
ZEMLjE NATO ne osuđuju napade Oružanih snaga Ukrajine na ruske civile, zbog čega je u takvim uslovima teško razgovarati o mirovnim scenarijima, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.
- Obratite pažnju: niko iz rukovodstva zemalja NATO ne osuđuje terorističke napade Oružanih snaga Ukrajine na mirne ruske građane, uključujući žene i decu - rekao je Galuzin.
On je dodao da je „u takvim uslovima teško voditi razgovore o mirovnim scenarijima“.
Samo juče je osam civila ranjeno u napadu Kijeva na centar Donjecka, dok su u tom napadu korišćene britansko-francuske rakete.
Prema novom izveštaju Ministarstva spoljnih poslova Rusije za poslednjih nedelju dana u tim napadima život je izgubilo 46 ljudi.
(Sputnjik)
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