ZEMLjE NATO ne osuđuju napade Oružanih snaga Ukrajine na ruske civile, zbog čega je u takvim uslovima teško razgovarati o mirovnim scenarijima, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Obratite pažnju: niko iz rukovodstva zemalja NATO ne osuđuje terorističke napade Oružanih snaga Ukrajine na mirne ruske građane, uključujući žene i decu - rekao je Galuzin.

On je dodao da je „u takvim uslovima teško voditi razgovore o mirovnim scenarijima“.



Podsetimo, ukrajinske snage svakodnevno izvode napade na civilne objekte usled čega dolazi do brojnih civilnih žrtava.

Samo juče je osam civila ranjeno u napadu Kijeva na centar Donjecka, dok su u tom napadu korišćene britansko-francuske rakete.

Prema novom izveštaju Ministarstva spoljnih poslova Rusije za poslednjih nedelju dana u tim napadima život je izgubilo 46 ljudi.

(Sputnjik)