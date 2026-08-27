VARŠAVA PRESEKLA: "Ne želimo nuklearne bojeve glave u Poljskoj"
POLjSKA ne želi da ima nuklearne bojeve glave na svojoj teritoriji, izjavio je danas zamenik ministra odbrane te zemlje Pavel Zalevski.
- Ono što želim da kažem veoma jasno i otvoreno je da Poljska ne želi da ima nuklearne bojeve glave na svojoj teritoriji- rekao je Zalevski novinarima u sedištu NATO-a u Briselu, odgovarajući na pitanje da li bi buduće vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj moglo da uključuje nuklearne kapacitete, preneo je Rojters.
On je dodao da Poljska želi da učestvuje u NATO nuklearnom odvraćanju, ali da to ne podrazumeva posedovanje nuklearnih bojevih glava na poljskoj teritoriji.
Poljski zvaničnik je dodao da je Varšava zainteresovana za povećanje stalnog vojnog prisustva SAD i podsetio na izjave američkog predsednika Donalda Trampa s početka ove godine o mogućnosti slanja dodatnih trupa u Poljsku.
Vašington je u junu najavio šestomesečnu reviziju raspoređivanja američkih trupa u Evropi.
Prema dokumentu u koji je Rojters imao uvid, do 6. novembra, znatno pre decembarskog roka, biće pripremljene najmanje četiri varijante rešenja ovog pitanja za ministra odbrane Pita Hegseta.
(Tanjug)
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