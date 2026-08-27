VARŠAVA PRESEKLA: "Ne želimo nuklearne bojeve glave u Poljskoj"

POLjSKA ne želi da ima nuklearne bojeve glave na svojoj teritoriji, izjavio je danas zamenik ministra odbrane te zemlje Pavel Zalevski.

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- Ono što želim da kažem veoma jasno i otvoreno je da Poljska ne želi da ima nuklearne bojeve glave na svojoj teritoriji- rekao je Zalevski novinarima u sedištu NATO-a u Briselu, odgovarajući na pitanje da li bi buduće vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj moglo da uključuje nuklearne kapacitete, preneo je Rojters.

On je dodao da Poljska želi da učestvuje u NATO nuklearnom odvraćanju, ali da to ne podrazumeva posedovanje nuklearnih bojevih glava na poljskoj teritoriji.

Poljski zvaničnik je dodao da je Varšava zainteresovana za povećanje stalnog vojnog prisustva SAD i podsetio na izjave američkog predsednika Donalda Trampa s početka ove godine o mogućnosti slanja dodatnih trupa u Poljsku.

Vašington je u junu najavio šestomesečnu reviziju raspoređivanja američkih trupa u Evropi.

Prema dokumentu u koji je Rojters imao uvid, do 6. novembra, znatno pre decembarskog roka, biće pripremljene najmanje četiri varijante rešenja ovog pitanja za ministra odbrane Pita Hegseta.

(Tanjug)