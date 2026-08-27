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SVE GORI, SIRENE ZAVIJAJU, EKSPLOZIJE PROŽDIRU GRADOVE: Izrael izveo jedan od najmasovnijih napada, Iran u šoku

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 18:53

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IZRAELSKE snage nastavile su da gađaju područja na jugu Libana, izvodeći artiljerijske napade, vazdušne udare i rušenja objekata, javila je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).

СВЕ ГОРИ, СИРЕНЕ ЗАВИЈАЈУ, ЕКСПЛОЗИЈЕ ПРОЖДИРУ ГРАДОВЕ: Израел извео један од најмасовнијих напада, Иран у шоку

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema navodima NNA, izraelski tenk je ispalio više granata na mesto Al-Mansuri, južno od Tira. Istovremeno, izraelske snage su izvele eksplozije na periferiji mesta Sarbin u okrugu Bint Džbejl, dok su u tom području sprovodile i operaciju pretresa.

Izraelski ratni avioni su tokom noći izveli vazdušne udare na Al-Kantaru u okrugu Mardžajun, dok je artiljerija u zoru povremeno gađala periferiju Hadase.

Prema lokalnim izveštajima, izraelske snage su poslednjih dana pojačale operacije širom juga Libana, uključujući rušenje objekata i artiljerijsko granatiranje više mesta. 

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