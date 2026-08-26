DIPLOMATSKA TURNEJA: Si Đinping ide na samit ŠOS, a potom u dve važne zemlje

KINESKI predsednik, Si Đinping, od 30. avgusta do 3. septembra prisustvovaće Samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) 2026. u Biškeku i boraviće u državnoj poseti Kirgistanu i Egiptu, saopštio je danas portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

Kako je saopšteno, Si će u državnoj poseti boraviti na poziv predsednika Kirgistana, Sadira Džaparova, i predsednika Egipta, Abdela Fataha el-Sisija, prenosi Sinhua.

Samit Šangajske organizacije za saradnju 2026. se održava pod sloganom "25 godina ŠOS, Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet".

ŠOS obuhvata 10 zemalja članica - Kinu, Rusiju, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Indiju, Pakistan, Iran i Belorusiju.

Tu su i države posmatrači - Avganistan i Mongolija, kao i partneri u dijalogu - Azerbejdžan, Jermenija, Bahrein, Kambodža, Egipat, Kuvajt, Maldivi, Mjanmar, Nepal, Katar, Saudijska Arabija, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Laos.

(Tanjug)

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