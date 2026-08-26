Svet

DIPLOMATSKA TURNEJA: Si Đinping ide na samit ŠOS, a potom u dve važne zemlje

T.J.

26. 08. 2026. u 14:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KINESKI predsednik, Si Đinping, od 30. avgusta do 3. septembra prisustvovaće Samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) 2026. u Biškeku i boraviće u državnoj poseti Kirgistanu i Egiptu, saopštio je danas portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

ДИПЛОМАТСКА ТУРНЕЈА: Си Ђинпинг иде на самит ШОС, a потом у две важне земље

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

Kako je saopšteno, Si će u državnoj poseti boraviti na poziv predsednika Kirgistana, Sadira Džaparova, i predsednika Egipta, Abdela Fataha el-Sisija, prenosi Sinhua.

Samit Šangajske organizacije za saradnju 2026. se održava pod sloganom "25 godina ŠOS, Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet".

ŠOS obuhvata 10 zemalja članica - Kinu, Rusiju, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Indiju, Pakistan, Iran i Belorusiju.

Tu su i države posmatrači - Avganistan i Mongolija, kao i partneri u dijalogu - Azerbejdžan, Jermenija, Bahrein, Kambodža, Egipat, Kuvajt, Maldivi, Mjanmar, Nepal, Katar, Saudijska Arabija, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Laos.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Svečani doček: Pogledajte kako je Si ugostio Vučića

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak