Tenis

Lajović ide ka Ju-Es openu: Srpski teniser se plasirao u drugo kolo kvalifikacija za poslednji grend slem u sezoni

Filip Milošević

25. 08. 2026. u 19:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Ju Es open pošto mu je meč prvog kola kvalifikacija predao Sunvu Kvon iz Južne Koreje.

Лајовић иде ка Ју-Ес опену: Српски тенисер се пласирао у друго коло квалификација за последњи гренд слем у сезони

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

U trenutku predaje Kvona bilo je 1:1 u setovima, a u trećem je Lajović vodio 3:1.

Lajović, 167. na ATP listi, će u polufinalu kvalifikacija igrati protiv 25 mesta slabije plasiranog tenisera, Španca Davida Horde Sančiza.

 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea

KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea