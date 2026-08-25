Lajović ide ka Ju-Es openu: Srpski teniser se plasirao u drugo kolo kvalifikacija za poslednji grend slem u sezoni

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Ju Es open pošto mu je meč prvog kola kvalifikacija predao Sunvu Kvon iz Južne Koreje.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

U trenutku predaje Kvona bilo je 1:1 u setovima, a u trećem je Lajović vodio 3:1.

Lajović, 167. na ATP listi, će u polufinalu kvalifikacija igrati protiv 25 mesta slabije plasiranog tenisera, Španca Davida Horde Sančiza.



