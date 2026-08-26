Svet

ŠAMAR KIJEVU I UKRAJINI: Zelenski odlikovao Maska, on odbio susret

D.D.

26. 08. 2026. u 17:21

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ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski odlikovao je američkog biznismena Ilona Maska za, kako se navodi, "izuzetna lična dostignuća u zaštiti ljudskih života i slobodi razvoju odnosa između naroda Ukrajine i SAD".

ШАМАР КИЈЕВУ И УКРАЈИНИ: Зеленски одликовао Маска, он одбио сусрет

foto: Bob Daemmrich / Alamy / Profimedia

Američki mediji u poslednje vreme pišu o tome da Zelenski očekuje širu primenu kapaciteta "Starlink".

Tokom poslednjeg susreta sa američkim predsednikom Donaldom Trampom on je tražio podršku po tom pitanju, ali Tramp, kako navode mediji, nije dao jasan odgovor.

Sam Mask je odbio da se sastane sa Zelenskim, a mediji navode da on odbija da Kijev koristi "Starlink" za napade u dubinu ruske teritorije.

(Sputnjik)

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