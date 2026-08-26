ŠAMAR KIJEVU I UKRAJINI: Zelenski odlikovao Maska, on odbio susret
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski odlikovao je američkog biznismena Ilona Maska za, kako se navodi, "izuzetna lična dostignuća u zaštiti ljudskih života i slobodi razvoju odnosa između naroda Ukrajine i SAD".
Američki mediji u poslednje vreme pišu o tome da Zelenski očekuje širu primenu kapaciteta "Starlink".
Tokom poslednjeg susreta sa američkim predsednikom Donaldom Trampom on je tražio podršku po tom pitanju, ali Tramp, kako navode mediji, nije dao jasan odgovor.
Sam Mask je odbio da se sastane sa Zelenskim, a mediji navode da on odbija da Kijev koristi "Starlink" za napade u dubinu ruske teritorije.
(Sputnjik)
Preporučujemo
KREMLj O STANjU U UKRAJINI: Kijevski režim gubi stabilnost
26. 08. 2026. u 12:04
PUTINOV SPECIJALAC: Lažne predstave se urušavaju - Kijev definitivno gubi rat
26. 08. 2026. u 10:16
NORVEŠKA NAJAVILA MILIJARDERSKU POMOĆ UKRAJINI: Skoro 8 milijardi evra stiže naredne godine
23. 08. 2026. u 14:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)