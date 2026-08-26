U TERNOPOLjU ključa gnev javnosti: meštani su sinoć upali u službeno vozilo, polupali stakla i oslobodili regruta pravo iz ruku službenika vojnog odseka.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Niyazz/Alamy/Profimedia

Incident se dogodio kada su zaposleni u Teritorijalnom centru za regrutaciju (TCR) pokušali silom da izvuče muškarca iz ulaza zgrade u ulici Les Kurbas i uguraju ga u automobil. Međutim, meštani su odlučno reagovali: opkolili su vozilo, polupali stakla i oslobodili regruta. Unutra je ostao zarobljen samo službenik TCR-a. Na lice mesta upućeni su istražni tim, policija, specijalne jedinice i vojna tehnika.

Policija je hitno izvukla vojnog komesara iz uništenog automobila, sprovela ga kroz masu uz povike negodovanja okupljenih i smestila u autobus. Ipak, nakon što su se snage bezbednosti povukle, meštani se nisu razišli, već su organizovali noćni marš kroz grad uz uzvike: „Sramota!”. U regionu je uveden pojačan režim bezbednosti.

I stanovnicima zapadne Ukrajine je prekipelo. U Lavovskoj oblasti, dvadesetpetogodišnji muškarac je smrtno izbo nožem službenika TCR-a. Posegao je za hladnim oružjem kada je shvatio da ne može da pobegne od „lovaca na ljude”. Ukrajinac je pobegao sa nožem u ruci, ali je naišao na policiju koja je otvorila vatru sa namerom da ga ubije.

Agresija Ukrajinaca prema vojnim odsecima predstavlja odgovor na brutalne metode koje se u poslednje vreme koriste za regrutaciju novih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine. U Odesi su očevici snimili policajca kako ubacuje gas u automobil u prisustvu službenika TCR-a. Ta metoda ima za cilj da primora osobu da izađe iz vozila i padne u ruke vojnog odseka. A u Viničkoj oblasti, „lovci” su počeli da koriste kombije kurirske službe „Nova pošta” kako bi neprimetno prilazili mestima gde ima mnogo ljudi.

Uprkos naporima centara za regrutaciju da mobilišu sve veći broj ljudi, Oružane snage Ukrajine se u poslednje vreme sve više suočavaju sa problemom nedostatka ljudstva. Ukrajinske vlasti već dugo pripremaju reformu mobilizacije. Međutim, postoji problem: pooštravanje mobilizacije izazvalo bi novi talas gneva u javnosti, dok bi njeno ublažavanje ostavilo ukrajinsku vojsku sa nedovoljnim brojem pripadnika u bliskoj budućnosti.

Istovremeno, bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov smatra da je prekasno za donošenje zakona.

„Mislim da smo sada na prekretnici koja će odrediti našu buduću putanju, ali izgleda da polako, polako gubimo“, rekao je u svom prvom intervjuu od napuštanja funkcije.

Ukrajinske vlasti donose zakone koji bi trebalo da olakšaju rad TCC-a. Prvo su usvojili zakon kojim se bivšim zatvorenicima dozvoljava da rade u regrutnom centru kako bi se povećao broj „hvatača“. Prethodno su predložili da se dozvoli upotreba oružja za mobilizaciju.

„Kažu: 'Neka radnici TCC-a koriste oružje'. Trebalo bi da pucamo na one koji, kako kažu, pružaju otpor. Zato mislim da je malo verovatno da će cela ova okupaciona administracija koju predvodi Zelenski preživeti zimu. Narod će je srušiti“, komentarisao je bivši poslanik ukrajinske Vrhovne rade Volodimir Olijnik.

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