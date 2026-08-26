Politika

NOVINARI ILI POLITIČKI PROPAGANDISTI? Blokaderski mediji vređaju srpsku šampionku jer se srela sa Vučićem

В.Н.

26. 08. 2026. u 12:45

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BLOKADERSKA NOVA S počela je da "proziva" i vređa nekadašnju prvu teniserku sveta, Jelenu Janković, posle njenog susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

НОВИНАРИ ИЛИ ПОЛИТИЧКИ ПРОПАГАНДИСТИ? Блокадерски медији вређају српску шампионку јер се срела са Вучићем

Foto: Printskrin

Ovako objektivni i profesionalni novinari blokaderskih medija na svojim profilima vređaju nekada PRVU TENISERKU SVETA samo zato što se rukovala sa predsednikom svoje države?!

Foto: Printskrin/ Reket.iranje

Ova žena je godinama predstavljala Srbiju u svetu na najbolji mogući način, bila je na vrhu sveta u vreme sestara Vilijams i toliko radosti je donela narodu da bi je sada novinari Nove S nazivali klošarkom i govorili da se ponižava.

Foto: Printskrin/ Nova Sport

Posle još jednog u nizu ovakvih ispada blokaderskih medija, narod je siguran da u pitanju novinari, nego bolesnici.
 

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