NOVINARI ILI POLITIČKI PROPAGANDISTI? Blokaderski mediji vređaju srpsku šampionku jer se srela sa Vučićem

BLOKADERSKA NOVA S počela je da "proziva" i vređa nekadašnju prvu teniserku sveta, Jelenu Janković, posle njenog susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Foto: Printskrin

Ovako objektivni i profesionalni novinari blokaderskih medija na svojim profilima vređaju nekada PRVU TENISERKU SVETA samo zato što se rukovala sa predsednikom svoje države?!

Foto: Printskrin/ Reket.iranje

Ova žena je godinama predstavljala Srbiju u svetu na najbolji mogući način, bila je na vrhu sveta u vreme sestara Vilijams i toliko radosti je donela narodu da bi je sada novinari Nove S nazivali klošarkom i govorili da se ponižava.

Foto: Printskrin/ Nova Sport

Posle još jednog u nizu ovakvih ispada blokaderskih medija, narod je siguran da u pitanju novinari, nego bolesnici.

