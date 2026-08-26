NOVINARI ILI POLITIČKI PROPAGANDISTI? Blokaderski mediji vređaju srpsku šampionku jer se srela sa Vučićem
BLOKADERSKA NOVA S počela je da "proziva" i vređa nekadašnju prvu teniserku sveta, Jelenu Janković, posle njenog susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ovako objektivni i profesionalni novinari blokaderskih medija na svojim profilima vređaju nekada PRVU TENISERKU SVETA samo zato što se rukovala sa predsednikom svoje države?!
Ova žena je godinama predstavljala Srbiju u svetu na najbolji mogući način, bila je na vrhu sveta u vreme sestara Vilijams i toliko radosti je donela narodu da bi je sada novinari Nove S nazivali klošarkom i govorili da se ponižava.
Posle još jednog u nizu ovakvih ispada blokaderskih medija, narod je siguran da u pitanju novinari, nego bolesnici.
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