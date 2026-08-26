MOSKVA I DAMASK POVLAČE NOVE POTEZE: Evo o čemu je Putin razgovarao sa predsednikom Sirije

PREDSEDNICI Rusije i Sirije Vladimir Putin i Ahmed el Šara su u telefonskom razgovoru izrazili spremnost da prodube politički dijalog, saopštio je Kremlj.

foto: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

- Tokom razmene mišljenja o situaciji oko Sirije, Vladimir Putin je potvrdio svoj principijelni stav o podršci jedinstvu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu te zemlje i stvaranju uslova za dugoročnu normalizaciju i postkonfliktnu obnovu - navodi se u saopštenju.

Obostrano je konstatovan značaj Memoranduma o razumevanju potpisanog 9. avgusta o reorganizaciji vazduhoplovne baze "Hmejmim" i tačke logističke podrške "Tartus", dodaje se.

Osim toga, lideri dve zemlje nameravaju da prodube saradnju u ekonomskoj, humanitarnoj i drugim oblastima, a dogovoren je nastavak kontakata na različitim nivoima, istakli su u Kremlju.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja