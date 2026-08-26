MOSKVA I DAMASK POVLAČE NOVE POTEZE: Evo o čemu je Putin razgovarao sa predsednikom Sirije
PREDSEDNICI Rusije i Sirije Vladimir Putin i Ahmed el Šara su u telefonskom razgovoru izrazili spremnost da prodube politički dijalog, saopštio je Kremlj.
- Tokom razmene mišljenja o situaciji oko Sirije, Vladimir Putin je potvrdio svoj principijelni stav o podršci jedinstvu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu te zemlje i stvaranju uslova za dugoročnu normalizaciju i postkonfliktnu obnovu - navodi se u saopštenju.
Obostrano je konstatovan značaj Memoranduma o razumevanju potpisanog 9. avgusta o reorganizaciji vazduhoplovne baze "Hmejmim" i tačke logističke podrške "Tartus", dodaje se.
Osim toga, lideri dve zemlje nameravaju da prodube saradnju u ekonomskoj, humanitarnoj i drugim oblastima, a dogovoren je nastavak kontakata na različitim nivoima, istakli su u Kremlju.
(RT Balkan)
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