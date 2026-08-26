Svet

MOSKVA I DAMASK POVLAČE NOVE POTEZE: Evo o čemu je Putin razgovarao sa predsednikom Sirije

P. Đurđević

26. 08. 2026. u 13:43

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PREDSEDNICI Rusije i Sirije Vladimir Putin i Ahmed el Šara su u telefonskom razgovoru izrazili spremnost da prodube politički dijalog, saopštio je Kremlj.

МОСКВА И ДАМАСК ПОВЛАЧЕ НОВЕ ПОТЕЗЕ: Ево о чему је Путин разговарао са председником Сирије

foto: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

- Tokom razmene mišljenja o situaciji oko Sirije, Vladimir Putin je potvrdio svoj principijelni stav o podršci jedinstvu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu te zemlje i stvaranju uslova za dugoročnu normalizaciju i postkonfliktnu obnovu - navodi se u saopštenju.

Obostrano je konstatovan značaj Memoranduma o razumevanju potpisanog 9. avgusta o reorganizaciji vazduhoplovne baze "Hmejmim" i tačke logističke podrške "Tartus", dodaje se.

Osim toga, lideri dve zemlje nameravaju da prodube saradnju u ekonomskoj, humanitarnoj i drugim oblastima, a dogovoren je nastavak kontakata na različitim nivoima, istakli su u Kremlju.

(RT Balkan)

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