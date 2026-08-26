TRAŽE SE TURISTIČKI VODIČI I PRATIOCI: Ministarstvo turizma i omladine raspisalo oglas, evo kada kreću prijave

MINISTAR turizma i omladine Husein Memić rekao je danas da će novi oglas za turističke vodiče i pratioce biti raspisan 31. avgusta.

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Iz Ministarstva turizma i omladine saopšteno je da će za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca moći da se prijave sva zainteresovana lica.

Prijave od 1. do 8. septembra

Prijave će se podnositi isključivo od 1. do 8. septembra 2026. godine, dok prijave poslate pre ili nakon tog roka neće biti uzete u razmatranje.

Memić je istakao da turistički vodiči i pratioci imaju važnu ulogu u predstavljanju Srbije i podizanju kvaliteta turističke ponude.

- Turistički vodiči su često prvi neposredni kontakt turista sa našom kulturom i destinacijama, zbog čega nam je važno da imamo što više stručnih i kvalitetno obučenih ljudi u ovoj profesiji. Srbija trenutno ima ukupno 1.942 turistička vodiča i 727 turističkih pratilaca, a posebno je značajno što imamo kadar koji može da odgovori potrebama gostiju - rekao je Memić.

On je podsetio da su prošle godine uvedene i nove legitimacije za turističke vodiče i turističke pratioce, koje se izdaju na osnovu pravilnika Ministarstva turizma i omladine, sa ciljem unapređenja standarda i jačanja profesionalnog identiteta u ovoj oblasti.

Traže se kandidati sa znanjem 19 stranih jezika

Oglas će biti raspisan za kandidate sa znanjem engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog, španskog, italijanskog, grčkog, poljskog, bugarskog, rumunskog, mađarskog, kineskog, japanskog, turskog, arapskog, persijskog, hebrejskog, norveškog ili portugalskog jezika.

Oglas će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva turizma i omladine.

(Tanjug)

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