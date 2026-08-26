PREMINULA DEVOJČICA (14): Ranjena u ukrajinskom udaru na Krasnodar, lekari se borili za nju do zadnjeg trenutka
ČETRNAESTOGODIŠNjA devojčica, povređena u napadu ukrajinskog drona na Krasnodar, preminula je, saopštila je komesarka za prava deteta Marija Lvova-Belova.
„Najdublje saučešće porodici i prijateljima. Ne postoje reči koje mogu ublažiti bol zbog ovog gubitka”, napisala je ona na Telegramu.
Šestoro dece je i dalje u bolnici. Lekari im pružaju svu neophodnu negu.
Podsećanja radi, Oružane snage Ukrajine su 24. avgusta izvele napad na privatni centar za decu u Krasnodaru. Tada je prijavljeno troje nastradalih.
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