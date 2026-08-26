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PREMINULA DEVOJČICA (14): Ranjena u ukrajinskom udaru na Krasnodar, lekari se borili za nju do zadnjeg trenutka

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26. 08. 2026. u 13:45

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ČETRNAESTOGODIŠNjA devojčica, povređena u napadu ukrajinskog drona na Krasnodar, preminula je, saopštila je komesarka za prava deteta Marija Lvova-Belova.

ПРЕМИНУЛА ДЕВОЈЧИЦА (14): Рањена у украјинском удару на Краснодар, лекари се борили за њу до задњег тренутка

Printskrin

„Najdublje saučešće porodici i prijateljima. Ne postoje reči koje mogu ublažiti bol zbog ovog gubitka”, napisala je ona na Telegramu.

Šestoro dece je i dalje u bolnici. Lekari im pružaju svu neophodnu negu.

Podsećanja radi, Oružane snage Ukrajine su 24. avgusta izvele napad na privatni centar za decu u Krasnodaru. Tada je prijavljeno troje nastradalih.

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