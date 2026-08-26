POVRATAK BAJČETIĆA: Vraća se u klub u kom je napravio prve fudbalske korake

Fudbaler Liverpula, Stefan Bajčetić, blizu je povratka u španski fudbal u ekipu Selte.

Marcos Calvo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajčetić je prve korake napravio u ekipi iz Viga. On je sa 16 godina napustio ovaj klub i prešao u Liverpul. iverpul ga je slao na pozajmice u Red Bul Salcburg i Las Palmas. Tokom sezone 2024/25 nastupao je za oba kluba i ukupno odigrao čak 58 utakmica, uz dva postignuta gola.

Ipak, sada se ne nalazi u planovima novog trenera "redsa", a Selta je izrazila želju da ga vrati, što se sada čini kao realna opcija.

Bajčetić nikada nije debitovao za seniorski tim Selte, ali je u omladinskom pogonu kluba proveo čak sedam godina.