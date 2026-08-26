KINA GRADI NOVO ČUDO: Ovako će izgledati čelična grdosija duga 25 kilometara (VIDEO)
KINA je napravila veliki korak u izgradnji jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata: most Dalian Čanghai, dugačak 25,5 kilometara, dobio je spojen glavni deo konstrukcije, i to čak 10 dana pre planiranog roka.
Najduži prekookeanski most na severoistoku Kine, most Dalian Čanghai dugačak 25,5 kilometara, dostigao je ključnu prekretnicu kad je u utorak popodne glavni deo dug više od 11 kilometara konačno spojen.
Nakon 423 dana gradnje ovog mosta, projektni tim dostigao je prekretnicu potpunog povezivanja 10 dana pre roka. Ukupno je postavljeno 3.431 šipova, a ukupna potrošnja čelika dostigla je 67.000 tona. Okrug Čanghai, jedini kineski ostrvski pogranični okrug, dugo se oslanjao na pomorski transport.
Međutim, trajektni saobraćaj obustavlja se više od 60 dana godišnje zbog plime, jakih vetrova i guste magle, dok 24-časovna navigacija nije dostupna čak ni kada trajekti saobraćaju. Ova ograničenja otežavala su kretanje stanovnika i usporavala lokalni ekonomski razvoj.
Projekat mosta Čanghai proteže se 25,5 kilometara preko moreuza Ličangšan, povezujući ostrvo Dačangšan u okrugu Čanghai sa kopnom u luci Pikou u okrugu Pulandijan. Nakon završetka izgradnje, očekuje se da će most okončati dugogodišnju zavisnost okruga od pomorskog transporta.
Spajanje mosta označava prelazak južnog dela projekta u glavnu fazu izgradnje temelja. Planirano je da most Čanghai bude otvoren za saobraćaj 2029. godine.
(Mondo)
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