VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SUSRETA SA JELENOM JANKOVIĆ: "Hvala joj za sve što je učinila za Srbiju!"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon susreta sa nekadašnjom prvom teniserkom sveta Jelenom Janković i poručio da mu je drago što će ona biti promoter specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Jelena Janković je svojim velikim rezultatima donela mnogo radosti našem narodu, a ljubav prema Srbiji pokazivala je gde god da je igrala. Kao i svi ljudi u ovoj zemlji, bio sam njen veliki navijač i ponosan na sve što je postigla - napisao je Vučić.

On je naveo da će Jelena Janković imati značajnu ulogu u predstavljanju Srbije tokom EXPO-a.

- Srećan sam što će Jelena biti promoter @expo_belgrade_2027, najvećeg događaja sledeće godine u svetu. Verujemo da ćemo oboriti sve rekorde specijalizovanih izložbi po broju zemalja i drugih organizacija učesnica - poručio je predsednik.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Vučić je istakao da je za Srbiju EXPO "mnogo više od velikog međunarodnog događaja".

- On znači razvoj Srbije i ulaganja u različite delove naše zemlje. Jelenino prisustvo i uloga u predstavljanju Srbije biće od ogromnog značaja - naveo je on.

Na kraju objave, Vučić je zahvalio Janković na sportskim uspesima i svemu što je tokom karijere učinila za Srbiju.

- Hvala joj za sve divne rezultate, za 17 nedelja na prvom mestu WTA liste, svu radost koju je donela našim građanima ma gde da žive i za borbu za Srbiju tokom čitave karijere. Hvala joj što to čini i danas - napisao je Vučić.

Uz status je podelio i video susreta sa Jelenom Janković u Predsedništvu Srbije, a šta je Jelena rekla u videu pogledajte ispod.