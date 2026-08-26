VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SUSRETA SA JELENOM JANKOVIĆ: "Hvala joj za sve što je učinila za Srbiju!"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon susreta sa nekadašnjom prvom teniserkom sveta Jelenom Janković i poručio da mu je drago što će ona biti promoter specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.
- Jelena Janković je svojim velikim rezultatima donela mnogo radosti našem narodu, a ljubav prema Srbiji pokazivala je gde god da je igrala. Kao i svi ljudi u ovoj zemlji, bio sam njen veliki navijač i ponosan na sve što je postigla - napisao je Vučić.
On je naveo da će Jelena Janković imati značajnu ulogu u predstavljanju Srbije tokom EXPO-a.
- Srećan sam što će Jelena biti promoter @expo_belgrade_2027, najvećeg događaja sledeće godine u svetu. Verujemo da ćemo oboriti sve rekorde specijalizovanih izložbi po broju zemalja i drugih organizacija učesnica - poručio je predsednik.
Vučić je istakao da je za Srbiju EXPO "mnogo više od velikog međunarodnog događaja".
- On znači razvoj Srbije i ulaganja u različite delove naše zemlje. Jelenino prisustvo i uloga u predstavljanju Srbije biće od ogromnog značaja - naveo je on.
Na kraju objave, Vučić je zahvalio Janković na sportskim uspesima i svemu što je tokom karijere učinila za Srbiju.
- Hvala joj za sve divne rezultate, za 17 nedelja na prvom mestu WTA liste, svu radost koju je donela našim građanima ma gde da žive i za borbu za Srbiju tokom čitave karijere. Hvala joj što to čini i danas - napisao je Vučić.
Uz status je podelio i video susreta sa Jelenom Janković u Predsedništvu Srbije, a šta je Jelena rekla u videu pogledajte ispod.
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