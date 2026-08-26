IRAN I OMAN POSTIGLI DOGOVOR O ORMUZU: Evo kako će podeliti moreuz i prihode

IRAN i Oman postigli su sporazume o podeli tranzita u Ormuskom moreuzu, i prihodima od njega, izjavio je danas portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Foto: sezer ozger/Alamy/Profimedia

Portparol je rekao da su Sjedinjene Američke Države ometale pregovore između Omana i Irana, što je dovelo do njihovog odlaganja, prenosi Blumberg.

- Postignuti su sporazumi o udelu svake zemlje u vodama moreuza, kao i o udelu Irana i Omana u prihodima. Postigli smo rezultate koji su prihvatljivi za obe strane - saopštila je IRGC, prema državnoj novinskoj agenciji Sepah.

Ministarstva spoljnih poslova dve zemlje izdala su juče zajedničko saopštenje u kojem se navodi da su razgovarali o "privremenom okviru" za upravljanje Ormuskim moreuzom.

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova, Kazem Garibabadi, izjavio je juče da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine sedam milja (11 kilometara), sa ulaznom tačkom i delom izlazne rute koja prolazi kroz iranske teritorijalne vode.

Dodao je da aranžman sa Omanom "ne znači otvaranje Ormuskog moreuza", kao i da je predložena mapa za prolaz kroz moreuz došla od iranskih oružanih snaga, a da će uslediti pregovori o stalnom sporazumu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: IRANSKI PROJEKTIL NA IZRAELSKU BAZU: Posledice iranskog raketnog napada na izraelsku vazdušnu bazu