RUSI PREUZELI KONTROLU NAD PISAREVKOM: Nastavlja se ofanziva Moskve
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske trupe preuzele kontrolu nad selom Pisarevka u Sumskoj oblasti.
„Kao rezultat odlučnih akcija, jedinice vojne grupe Sever uspostavile su kontrolu nad selom Pisarevka u Sumskoj oblasti“, navelo je odeljenje.
Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske trupe oslobodile selo Neženka u Zaporoškoj oblasti .
Ruski napad na kombinovanu toplanu i elektranu u Hersonu
Hersonska kombinovana toplana i elektrana (CHP) je pretrpela ozbiljnu štetu kao rezultat ruskog napada, objavila je kompanija "Naftogas" na Telegramu, a prenosi Ukrinform.
"Ruske snage su napale Hersonsku "CHP" jedrilicom. Kao rezultat napada, glavni izvor toplote u gradu je pretrpeo ozbiljnu štetu", navodi se u saopštenju.
Puni obim štete biće procenjen čim to dozvole bezbednosni uslovi.
Naftogas je naglasio da je Hersonska "CHP" isključivo civilni objekat čija je primarna namena obezbeđivanje toplote stanovnicima grada.
(RT, Ukrinform)
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