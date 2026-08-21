DOBRE VESTI: Požari u ovim državama stavljeni pod kontrolu

POŽARI u Grčkoj, na poluostrvu Pilon, i u belgijskoj provinciji Lijež, stavljeni su tokom protekle noći delimično pod kontrolu, saopštili su danas vatrogasci i lokalni zvaničnici.

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Varaklas

Prema podacima grčke vatrogasne službe, požar u Koropi, na grčkom poluostrvu Pilon, tokom protekle noći je delimično stavljen pod kontrolu, a u njegovom gašenju učestvuje 27 vatrogasaca, sa devet vozila, prenosi Prototema.

Požar koji je izbio juče u kasnim popodnevnim satima, zahvatio je suvu travu i masline. Veliki požar na otvorenom u belgijskog provinciji Lijež je skoro u potpunosti stavljen pod kontrolu, saopštila je danas kancelarija guvernera te provincije Ervea Žamara, prenosi VRT.

- U Visokim močvarama, požar je svuda pod kontrolom.Trenutno ne postoji rizik od širenja i na putu je da bude konačno stavljen pod kontrolu - navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, napori vatrogasaca su trenutno usmereni na praćenje zona gde je požar pod kontrolom, i na gašenje svih potencijalnih izbijanja požara u istočnoj zoni.

Kako je saopšteno, brane Eupen i Žilep, iz kojih su avioni za gašenje požara crpili vodu tokom proteklih nekoliko dana, ponovo su otvorene za javnost sada kada je požar pod kontrolom.

Kancelarija guvernera je naglasila da je i dalje strogo zabranjen ulazak u zatvorene šumske i prirodne oblasti Vervijea, Malmedija i Elzenborna. Saopšteno je i da je požar ozbiljno pogodio okolno područje, kao i da građanima nije dozvoljeno da spasavaju životinje na sopstvenu inicijativu.

- Životinje kojima je potrebna pomoć prihvataju stručnjaci - zaključuje se u saopštenju.

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