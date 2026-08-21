DOBRE VESTI: Požari u ovim državama stavljeni pod kontrolu
POŽARI u Grčkoj, na poluostrvu Pilon, i u belgijskoj provinciji Lijež, stavljeni su tokom protekle noći delimično pod kontrolu, saopštili su danas vatrogasci i lokalni zvaničnici.
Prema podacima grčke vatrogasne službe, požar u Koropi, na grčkom poluostrvu Pilon, tokom protekle noći je delimično stavljen pod kontrolu, a u njegovom gašenju učestvuje 27 vatrogasaca, sa devet vozila, prenosi Prototema.
Požar koji je izbio juče u kasnim popodnevnim satima, zahvatio je suvu travu i masline. Veliki požar na otvorenom u belgijskog provinciji Lijež je skoro u potpunosti stavljen pod kontrolu, saopštila je danas kancelarija guvernera te provincije Ervea Žamara, prenosi VRT.
- U Visokim močvarama, požar je svuda pod kontrolom.Trenutno ne postoji rizik od širenja i na putu je da bude konačno stavljen pod kontrolu - navodi se u saopštenju.
Kako je saopšteno, napori vatrogasaca su trenutno usmereni na praćenje zona gde je požar pod kontrolom, i na gašenje svih potencijalnih izbijanja požara u istočnoj zoni.
Kako je saopšteno, brane Eupen i Žilep, iz kojih su avioni za gašenje požara crpili vodu tokom proteklih nekoliko dana, ponovo su otvorene za javnost sada kada je požar pod kontrolom.
Kancelarija guvernera je naglasila da je i dalje strogo zabranjen ulazak u zatvorene šumske i prirodne oblasti Vervijea, Malmedija i Elzenborna. Saopšteno je i da je požar ozbiljno pogodio okolno područje, kao i da građanima nije dozvoljeno da spasavaju životinje na sopstvenu inicijativu.
- Životinje kojima je potrebna pomoć prihvataju stručnjaci - zaključuje se u saopštenju.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Predsednica opštine Bela Crkva: Stanovništvo Trujinog naselja preventivno evakuisano
20. 08. 2026. u 19:22
DRAMATIČNO U BiH: Na terenu i helikopter Oružanih snaga (VIDEO)
20. 08. 2026. u 14:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)