NEBENZJA POSTAVIO USLOV: Sledeći generalni sekretar UN mora da reši ukrajinsku krizu
STALNI predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja je istakao da sposobnost UN da posluže kao platforma za rešavanje ukrajinske krize, zavisi od ličnosti sledećeg generalnog sekretara organizacije
Rusija bi želela da sledeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija bude više uključen u rešavanje ukrajinske krize, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja, prenose RIA Novosti.
Kako je naveo Nebenzja, da bi se to dogodilo, "novoizabrani generalni sekretar mora da bude spreman da se uključi u ovaj proces, čak i uprkos riziku da ponekad neće moći da postigne uspeh".
On je istakao da sposobnost UN da posluže kao platforma za rešavanje ukrajinske krize, zavisi od ličnosti sledećeg generalnog sekretara organizacije.
"Mnogo toga zavisi od generalnog sekretara, od njegove ili njene ličnosti", rekao je Nebenzja.
Prema rečima ruskog diplomate, budući generalni sekretar organizacije trebalo bi da ima priliku da se bavi ovim pitanjem u okviru svog rada.
"Ovo je nešto što ističemo svaki put kada razgovaramo sa kandidatom", zaključio je Nebenzja.
Novi generalni sekretar UN biće izabran tokom ove godine, a novi petogodišnji mandat zvanično počinje 1. januara 2027. godine. Proces izbora je ušao u završnu fazu započinjanjem prvih neformalnih krugova glasanja u Savetu bezbednosti UN, a novi čelnik naslediće aktuelnog generalnog sekretara Antonija Gutereša, kome drugi mandat ističe 31. decembra ove godine.
(Tanjug)
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