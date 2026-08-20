KIM JO DŽONG RASKRINKALA SEUL: „Dvostruka igra“ Južne Koreje - Trampov potez ih bacio u paniku
MOĆNA sestra severnokorejskog predsednika Kim Džong Una, Kim Jo Džong osudila je danas reakcije iz Južne Koreje na najavu Sjedinjenih Američkih Država da će smanjiti vojne vežbe sa tom zemljom, kao dvolične.
Kim Jo Džong, koja je direktorka Odeljenja za opšte poslove Radničke partije Severne Koreje, je kazala da reakcija južnokorejskog predsednika Li Džae Mjunga, na najavu predsednika SAD Donalda Trampa o smanjenju obima zajedničkih vojnih vežbi, predstavlja "dvostruku igru" i da pokazuje nelagodu i nestrpljenje, prenosi Rojters.
Južnokorejski predsednik Li Džae Mjung rekao je juče u objavi na platformi X da je prepoznao Trampovu "volju i napore da stvori uslove za dijalog" sa Severnom Korejom, kroz smanjenja obima vojnih vežbi.
- Poruka predsednika Trampa ovog puta deluje kao velika odluka doneta uz pažljivo razmatranje kako bi se stvorio mir na Korejskom poluostrvu, prevazilazeći neprijateljstvo i konfrontaciju - rekao je Li Džae Mjung.
(Tanjug)
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