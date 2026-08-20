UKRAJINA NA IVICI: Nema dovoljno vojnika
UKRAJINA doživljava opasan nedostatak ljudi u oružanim snagama, a zalihe raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot su nula ili joj se približavaju, piše američki konzervativni časopis.
- Zbog opasnog nedostatka ljudstva u Ukrajini, formirane su praznine u odbrani gradova. Uz nedostatak osoblja postoji i nedostatak municije za protivvazdušnu odbranu. Ukrajinske zalihe presretača Patriotu su blizu nule ili mu se približavaju - navodi se u materijalu.
Ranije je Volodimir Zelenski rekao da su zalihe raketa presretača na APU smanjene za 2,5 puta u odnosu na 2025. godinu.
Poslanica Vrhovne rada Ana Skorohod rekla je 12. avgusta da je Ukrajina u katastrofalnoj situaciji zbog nedostatka sistema protivvazdušne odbrane, pa je APU prestao da izveštava o broju oborenih raketa.
(Ria Novosti)
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