UKRAJINA doživljava opasan nedostatak ljudi u oružanim snagama, a zalihe raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot su nula ili joj se približavaju, piše američki konzervativni časopis.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Zbog opasnog nedostatka ljudstva u Ukrajini, formirane su praznine u odbrani gradova. Uz nedostatak osoblja postoji i nedostatak municije za protivvazdušnu odbranu. Ukrajinske zalihe presretača Patriotu su blizu nule ili mu se približavaju - navodi se u materijalu.

Ranije je Volodimir Zelenski rekao da su zalihe raketa presretača na APU smanjene za 2,5 puta u odnosu na 2025. godinu.

Poslanica Vrhovne rada Ana Skorohod rekla je 12. avgusta da je Ukrajina u katastrofalnoj situaciji zbog nedostatka sistema protivvazdušne odbrane, pa je APU prestao da izveštava o broju oborenih raketa.

(Ria Novosti)