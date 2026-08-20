RUSKA ENERGETIKA NA UDARU: Ukrajina napala rafineriju i naftni terminal
GENERALŠTAB Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da je tokom protekle noći izvršen napad na rafineriju nafte Taneko u ruskoj Republici Tatarstan, kao i na naftni terminal Tamanjeftegaz u Krasnodarskom kraju, na jugu Rusije.
U saopštenju Generalštaba, koje je objavljeno na Telegramu, navodi se da su pogodak i požar koji je naknadno izbio zabeleženi u rafineriji "Taneko" u Nižnjem Kamsku, prenosi Ukrinform.
"Taneko", koji snabdeva rusku vojsku, može da preradi do 16 miliona tona sirove nafte godišnje i proizvodi širok spektar naftnih proizvoda.
Generalštab ukrajinske vojske je saopštio da je tokom protekle noći pogođen i naftni terminal "Tamanjeftegaza" u Volni, u Krasnodarskom kraju, kao i da je na području pogođenog objekta takođe zabeležen požar.
"Tamanjeftegaz", koji se bavi snabdevanjem ruske vojske, kao i logističkom podrškom, jedan je od ključnih ruskih naftnih terminala u regionu Crnog mora.
Kapacitet pretovarnog kompleksa "Tamannjeftegaz" omogućava pretovar do 19,9 miliona tona nafte, naftnih derivata i tečnih ugljovodoničnih gasova godišnje.
Terminal omogućava pretovar nafte i naftnih derivata koji dolaze železnicom na morske brodove.
(Tanjug)
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