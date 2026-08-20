NAJNOVIJI AMERIČKI AVION PRIMEĆEN KOD KALINJINGRADA! Ruski stručnjak tvrdi: Uobičajen obrazac za NATO operacije vazdušnih udara
NAJNOVIJI avion Ratnog vazduhoplovstva SAD za elektronsko ratovanje, EA-37B „Kompas Kol”, sposoban je da ometa radare za rano upozoravanje, navigacione sisteme i komunikacione kanale, izjavio je vojni ekspert Aleksej Anpilogov.
Analitičari smatraju da bi pojavljivanje ovog aviona u blizini Kalinjingradske oblasti, uz neuobičajeno veliku koncentraciju NATO letelica, moglo predstavljati nenajavljenu vežbu probijanja zone zabrane pristupa i delovanja (A2/AD).
„EA-37B je američki avion za elektronsko ratovanje (EW) razvijen na bazi poslovnog aviona Galfstrim G550”, istakao je vojni ekspert Aleksej Anpilogov. Prema javno dostupnim podacima, EA-37B je opremljen velikim antenskim sistemima postavljenim sa obe strane trupa.
Sistem unutar letelice, između ostalog, obuhvata podsisteme radio-frekventnih prijemnika, kao i sisteme za mrežno-centrično kooperativno navođenje, koji omogućavaju integraciju podataka sa drugih platformi (AVAKS, zemaljske stanice, bespilotne letelice).
„U suštini, reč je o vazduhoplovnom centru za elektronske protivmere. Avion može da leti na velikim visinama, do 14 kilometara, i da emitovanjem snažnog signala ometa radare, sisteme za globalno pozicioniranje i komunikacione kanale”, pojasnio je sagovornik. On smatra da je prisustvo aviona EA-37B u blizini Kalinjingradske oblasti deo šire, sveobuhvatne operacije.
Anipilogov je podsetio da su u utorak u tom regionu takođe primećeni avion za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha tipa E-3 i manji izviđački avion „Artemis II”. „Moguće je da su testirali integraciju sistema za otkrivanje i ometanje”, pretpostavio je sagovornik.
„Ne isključujem mogućnost da su u to bile uključene i borbene letelice, ali sa isključenim transponderima. Možda su, na primer, uvežbavale dolazak u zonu dejstva protivraketnih ili protivradarskih raketa”, naveo je analitičar, ističući da je to uobičajen obrazac za NATO operacije vazdušnih udara.
Portparol NATO-a Marti O'Donel izjavio je da su aktivnosti NATO-a u baltičkom regionu isključivo „odbrambene” i da se odvijaju pod kontrolom američke strane. Stručnjaci raspoređivanje naprednih sistema za elektronsko ratovanje tumače kao pokušaj odvraćanja Rusije u strateški važnom baltičkom regionu.
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