VOLSTRIT DŽORNAL: Tramp želi novi sastanak sa Kimom, evo kad bi moglo da dođe do susreta

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, želi da već ove jeseni obnovi direktne razgovore sa severnokorejskim liderom, Kim Džong Unom, a mogući susret dvojice lidera mogao bi da bude organizovan u novembru tokom Trampovog putovanja u Aziju, izjavili su američki zvaničnici, objavio je list Volstrit džornal.

Foto: Brendan Smialowski/AFP/Profimedia

Tramp je tokom prvog mandata tri puta razgovarao sa Kimom u pokušaju da ga ubedi da odustane od nuklearnog programa, ali su pregovori propali 2019. godine.

Analitičari i pojedini američki zvaničnici ne očekuju veliki napredak od sastanka. Severna Koreja je u međuvremenu dodatno razvila nuklearni i raketni program.

Nezavisni eksperti procenjuju da Pjongjang možda poseduje oko 60 nuklearnih bojevih glava, dok pojedini analitičari smatraju da je taj broj sada verovatno znatno veći.

Tramp je nedavno naredio smanjenje zajedničkih vojnih vežbi SAD i Južne Koreje, delom se pozivajući na svoj "veoma dobar odnos" sa Kimom.

Prema američkim zvaničnicima, taj potez predstavlja i pokušaj da se Pjongjangu pokaže spremnost Vašingtona za novi dijalog.

Južna Koreja podržava obnovu razgovora, ali upozorava da bi loš dogovor mogao da ugrozi odnose SAD sa regionalnim saveznicima.

Pjongjang je u međuvremenu produbio odnose sa Kinom i Rusijom i proširio vojnu saradnju sa Moskvom, uključujući slanje hiljada vojnika koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, navodi list.

(Tanjug)

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