JEZIVI PRIZORI, GRADOVI POD VODOM: Najmanje 10 osoba poginulo u nevremenu, evakuisano više od 21.000 ljudi (VIDEO)

NAJMANjE 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisano iz ugroženih područja.

Foto: Printsrkin/Jutjub/MIRROR NOW

Prema kineskoj državnoj televiziji CCTV, evakuacija 21.784 ljudi sprovedena je iz predostrožnosti nakon jakih pljuskova u više oblasti, uključujući Čengdu i Zigong, preneo je Rojters.

U provinciji Sečuan poginulo je petoro ljudi nakon što je nevreme izazvalo urušavanje krova i zida tokom večere organizovane povodom proslave rezultata upisa dece na fakultet.

Troje ljudi poginulo je u kući u okrugu Čangning, dok je dvoje preminulo u bolnici u kojoj je lečeno još 17 povređenih.

Nije navedeno da li se među poginulima i povređenima nalaze deca ili mladi. Vlasti u Sečuanu ove nedelje su izdale upozorenje zbog obilnih kiša i upozorile na rizik od katastrofa.

Padavine koje traju od utorka izazvale su i dve katastrofe koje su prekinule puteve u planinskim oblastima Garze i Abe.

U regionu Guangsi vlasti istražuju uzrok klizišta koje je u ponedeljak zatrpalo pet ljudi na gradilištu. Spasioci su kasnije izvukli njihova tela. Prethodno su vlasti upozorile i na mogućnost javljanja klizišta.

Guangsi je, kao i mnoge druge oblasti na jugozapadu Kine, od početka leta pogođen obilnim padavinama, što je dodatno povećalo rizik od poplava, bujica i klizišta.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO