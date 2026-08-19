JEZIVI PRIZORI, GRADOVI POD VODOM: Najmanje 10 osoba poginulo u nevremenu, evakuisano više od 21.000 ljudi (VIDEO)
NAJMANjE 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisano iz ugroženih područja.
Prema kineskoj državnoj televiziji CCTV, evakuacija 21.784 ljudi sprovedena je iz predostrožnosti nakon jakih pljuskova u više oblasti, uključujući Čengdu i Zigong, preneo je Rojters.
U provinciji Sečuan poginulo je petoro ljudi nakon što je nevreme izazvalo urušavanje krova i zida tokom večere organizovane povodom proslave rezultata upisa dece na fakultet.
Troje ljudi poginulo je u kući u okrugu Čangning, dok je dvoje preminulo u bolnici u kojoj je lečeno još 17 povređenih.
Nije navedeno da li se među poginulima i povređenima nalaze deca ili mladi. Vlasti u Sečuanu ove nedelje su izdale upozorenje zbog obilnih kiša i upozorile na rizik od katastrofa.
Padavine koje traju od utorka izazvale su i dve katastrofe koje su prekinule puteve u planinskim oblastima Garze i Abe.
U regionu Guangsi vlasti istražuju uzrok klizišta koje je u ponedeljak zatrpalo pet ljudi na gradilištu. Spasioci su kasnije izvukli njihova tela. Prethodno su vlasti upozorile i na mogućnost javljanja klizišta.
Guangsi je, kao i mnoge druge oblasti na jugozapadu Kine, od početka leta pogođen obilnim padavinama, što je dodatno povećalo rizik od poplava, bujica i klizišta.
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