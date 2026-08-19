GLORIFIKACIJA nacizma i prekrojavanje istorije predstavljaju pretnju osnovnim vrednostima demokratije i ljudskih prava, izjavio je za "Izvestija" zamenik šefa Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Alimov, prenosi TASS.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, Moskva već dugi niz godina na platformama UN pokreće pitanje glorifikacije nacizma i kolaboracionizma u Ukrajini.

Ruska strana skreće pažnju međunarodne zajednice na prekrojavanje istorije Drugog svetskog rata, izmene obrazovnih programa i podršku nacionalističkim organizacijama od strane Kijeva.

Stvaranje Ukrajinskog nacionalnog panteona i politika Kijeva usmerena na glorifikaciju ličnosti nacionalističkog pokreta, istakao je Alimov, predstavljaju ozbiljan izazov međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti.

- U svim ovim pojavama vidimo direktnu pretnju osnovnim vrednostima demokratije i ljudskih prava, ozbiljan izazov međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti i stabilnosti. I, naravno, ne možemo sebi dozvoliti da ne činimo ništa - poručio je.

Alimov je istakao da zemlje koje u Generalnoj skupštini UN podržavaju rezoluciju Rusije protiv glorifikacije nacizma na taj način nameravaju da spreče povratak "smeđe kuge".

- Države Kolektivnog zapada i oni koje su, na ovaj ili onaj način uspele da prinude da glasaju solidarno sa njima, već godinama pokušavaju da blokiraju rusku inicijativu. Međutim, rezultati im iznova i iznova pokazuju neprijatnu istinu: svetska većina pamti zločine nacista i namerava da spreči da 'smeđa kuga' ponovo podigne glavu - naglasio je on za list.

Ranije je u Kijevu, uz učešće Vladimira Zelenskog, održana svečana ceremonija ponovnog sahranjivanja posmrtnih ostataka vođe OUN (Organizacija ukrajinskih nacionalista) Jevgenija Konovaljca.

Pre toga su u Ukrajini svečano ponovo sahranili jednog od vođa OUN Andreja Meljnika, koji je tokom Drugog svetskog rata aktivno sarađivao sa nemačkim okupatorima. Kako je izjavio direktor Ukrajinskog instituta nacionalnog sećanja Aleksandar Alferov, u Ukrajini bi takođe mogli biti ponovo sahranjeni posmrtni ostaci hetmana Pavla Skoropadskog (1873–1945) i ukrajinskog nacionaliste Simona Petljure (1879–1926).

(RT Balkan)

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