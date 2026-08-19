POŽAR U HOTELU: Poginulo nekoliko osoba, među njima i dete (VIDEO)

Najmanje devet ljudi poginulo je danas, među kojima i dete, u požaru u hotelu u indijskom gradu Kalkuti, saopštila je lokalna policija.

Foto: Printskrin/Jutjub/ANI News

Požar je izbio oko 2.50 ujutru po lokalnom vremenu na drugom spratu hotelske zgrade i stavljen je pod kontrolu u roku od sat vremena, rekao je viši policijski službenik za Rojters.

Prema njegovim rečima, oko 30 ljudi je bezbedno evakuisano u incidentu, koji je možda izazvan električnim kratkim spojem.

Tačan uzrok požara tek treba da se utvrdi, dodao je.

Lokalni mediji su izvestili o povređenima, a najmanje šest povređenih je na bolničkom lečenju. Novinska agencija ANI izvestila je, pozivajući se na vatrogasnu službu, da su među poginulima bili državljani Bangladeša koji su bili u Kalkuti da potraže medicinsku pomoć.

NDTV je izvestio da je svih devet poginulih bilo iz Bangladeša.

Visoki policijski zvaničnik sa kojim je Rojters razgovarao, međutim, rekao je da nacionalnost poginulih tek treba da se utvrdi.

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