U UKRAJINI U TOKU SPECIJALNA OPERACIJA PROTIV KRIMINALNE GRUPE: Umešan i kabinet Zelenskog

U UKRAJINI je u toku specijalna operacija protiv kriminalne organizacije u kojoj učestvuju poslanici Rade i zvaničnici iz kabineta Vladimira Zelenskog, saopštilo je Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije.

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„Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo sprovode specijalnu operaciju razotkrivanja kriminalne organizacije koja deluje pod vođstvom aktuelnog i bivšeg poslanika ukrajinskog parlamenta, uz učešće zvaničnika iz kabineta predsednika Ukrajine i drugih lica“, navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu tužilaštva.

U saopštenju se dodaje da će svi detalji biti dostavljeni naknadno.

(Sputnjik)