Svet

PRVE SCENE SA MESTA JEZIVE NESREĆE U MAĐARSKOj: Vatrogasci podigli autobus, strahuje se da ima još mrtvih

V.N.

16. 08. 2026. u 09:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE 12 osoba je poginulo kada se turistički autobus poljskih registarskih tablica srušio danas u jarak u Mađarskoj kod mesta Mezekeresteš, a više desetina je povređeno.

ПРВЕ СЦЕНЕ СА МЕСТА ЈЕЗИВЕ НЕСРЕЋЕ У МАЂАРСКОј: Ватрогасци подигли аутобус, страхује се да има још мртвих

Foto: EPA/Zoltan Mathe

Nesreća se dogodila kada je autobus sa 59 putnika i dva vozača sleteo oko 01 sat posle ponoći u jarak a zatim se prevrnuo, prenosi Mađar nemzet.

Nacionalna služba hitne pomoći saopštila je da je 14 jedinica hitne pomoći na mestu nesreće, kao i da među povređenima jedna osoba ima povrede opasne po život, devet osoba teške povrede, a 37 lakše povrede i oni su prebačeni u okružne bolnice, prenosi Mađar nemzet.

 

Prevrtanje turističkog autobusa u Mađarskoj

Kako se navodi, nadležne službe za izvlačenje ostataka autobusa koriste dizalicu, a vatrogasci su putnike izvlačili kroz prozor autobusa.

Više putnika ostalo je ispod autobusa. Mađarska policija je saopštila da je poginulo 12 osoba, ali se strahuje da ih ima i više, navodi portal i dodaje da je najmanje 40 osoba povređeno.

Trenutno su u toku uviđaj na mestu događaja i tehničko spašavanje, a deo autoputa koji vodi u Niređhazu je zatvoren za saobraćaj. Navodi se i da je policija privela vozača autobusa.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa