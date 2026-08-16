PRVE SCENE SA MESTA JEZIVE NESREĆE U MAĐARSKOj: Vatrogasci podigli autobus, strahuje se da ima još mrtvih

NAJMANjE 12 osoba je poginulo kada se turistički autobus poljskih registarskih tablica srušio danas u jarak u Mađarskoj kod mesta Mezekeresteš, a više desetina je povređeno.

Foto: EPA/Zoltan Mathe

Nesreća se dogodila kada je autobus sa 59 putnika i dva vozača sleteo oko 01 sat posle ponoći u jarak a zatim se prevrnuo, prenosi Mađar nemzet.

Nacionalna služba hitne pomoći saopštila je da je 14 jedinica hitne pomoći na mestu nesreće, kao i da među povređenima jedna osoba ima povrede opasne po život, devet osoba teške povrede, a 37 lakše povrede i oni su prebačeni u okružne bolnice, prenosi Mađar nemzet.

Prevrtanje turističkog autobusa u Mađarskoj

Kako se navodi, nadležne službe za izvlačenje ostataka autobusa koriste dizalicu, a vatrogasci su putnike izvlačili kroz prozor autobusa.

Više putnika ostalo je ispod autobusa. Mađarska policija je saopštila da je poginulo 12 osoba, ali se strahuje da ih ima i više, navodi portal i dodaje da je najmanje 40 osoba povređeno.

Trenutno su u toku uviđaj na mestu događaja i tehničko spašavanje, a deo autoputa koji vodi u Niređhazu je zatvoren za saobraćaj. Navodi se i da je policija privela vozača autobusa.

(Alo)