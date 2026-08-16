Svet

"U ODLIČNIM SMO ODNOSIMA" TRAMP OBJAVIO FOTOGRAFIJU SA KIM DŽONG UNOM

V.N.

16. 08. 2026. u 08:01

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OBJAVLjIVANjE fotografije usledilo je uoči najavljenih zajedničkih vojnih vežbi SAD i Seula za 17. avgust.

У ОДЛИЧНИМ СМО ОДНОСИМА ТРАМП ОБЈАВИО ФОТОГРАФИЈУ СА КИМ ЏОНГ УНОМ

Foto: EPA/KCNA/EDITORIAL

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je fotografiju sa liderom DNR Koreje Kim Džong Unom, uz poruku da su njih dvojica u "odličnim odnosima".

Tramp je na nalogu na društvenim mrežama uz fotografiju napisao da, uprkos "neprijateljskom izrazu lica" na toj konkretnoj fotografiji, postoji mnogo drugih fotografija na kojima se njih dvojica smeju.

"Kim Džong Un i ja smo u odličnim odnosima!", napisao je Tramp.

Fotografija je nastala tokom susreta Trampa i Kima u demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje, 30. juna 2019. godine. Tramp je tada, kako pojašnjavaju mediji, nakratko prešao na teritoriju DNR Koreje i postao prvi aktuelni američki predsednik koji je to učinio.

Tramp u objavi nije pomenuo eventualni novi kontakt sa Kimom niti dogovor o sastanku, ali je njegova poruka objavljena u trenutku kada se odnosi sa Pjongjangom ponovo nalaze u središtu razgovora o bezbednosti na Korejskom poluostrvu.

Nekoliko sati pre nego što je Tramp objavio fotografiju, južnokorejski predsednik Li Džae Mjung ponudio je danas razgovore sa Kim Džon Unom sa ciljem da se zvanično okonča Korejski rat, koji je završen primirjem 1953. godine, bez potpisivanja mirovnog sporazuma.

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