VUČIĆ SUTRA PRIMA AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Prijem će se održati u Palati Srbija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je specijalizovana izložba Ekspo 2027 biti spas za hotelijere i ugostitelje, ističući da Srbija mora da bude najbolji mogući domaćin, a najavio je i da uskoro sledi donošenje odluke o tome koli će moći da se povećaju plate i penzije.