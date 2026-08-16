Politika

VUČIĆ SUTRA PRIMA AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Prijem će se održati u Palati Srbija

В.Н.

16. 08. 2026. u 15:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji ponedeljak, 17. avgusta, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СУТРА ПРИМА АКРЕДИТИВЕ НОВИХ АМБАСАДОРА: Пријем ће се одржати у Палати Србија

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Predsednik će primiti akreditivna pisma ambasadora Republike Koreje Hong Gun Đonga, Narodne Demokratske Republike Alžir Monsef Mansrija, ambasadora Republike Kazahstan Bolata Imanbajeva.

Primiće i akreditivna pisma nove ambasadorke Savezne Republike Nemačke Anke Gizele Holštajn, kao i ambasadora Republike Austrije Eno Drofenika.

Prijem će se održati od 09 časova u Palati Srbija, a nakon toga će medijima biti prosleđeno saopštenje.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva