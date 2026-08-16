VUČIĆ SUTRA PRIMA AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Prijem će se održati u Palati Srbija
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji ponedeljak, 17. avgusta, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik će primiti akreditivna pisma ambasadora Republike Koreje Hong Gun Đonga, Narodne Demokratske Republike Alžir Monsef Mansrija, ambasadora Republike Kazahstan Bolata Imanbajeva.
Primiće i akreditivna pisma nove ambasadorke Savezne Republike Nemačke Anke Gizele Holštajn, kao i ambasadora Republike Austrije Eno Drofenika.
Prijem će se održati od 09 časova u Palati Srbija, a nakon toga će medijima biti prosleđeno saopštenje.
(Tanjug)
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