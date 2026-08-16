SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!

Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine predala je planetarnu titulu selekciji Španije, koja je u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva slavila u produžecima golom Ferana Toresa.

"Crvena furija" je na taj način došla do drugog pehara na Mundijalima u istoriji (posle onog iz Afrike i 2010. godine), dok kapiten "gaučosa" Lionel Mesi nije uspeo da se sa još jednim trofejom oprosti od igranja za nacionalni tim.

U međuvremenu, FIFA je objavila RefKam snimak iz finala Svetskog prvenstva i ponovo rasplamsala strasti, jer je otkrivano šta je glavni sudija Slavko Vinčić govorio Mesiju tokom utakmice.

Ekskluzivne scene s finala snimljene iz perspektive sudije putem „RefKam" tehnologije objavljene su juče, a jedan klip brzo se proširio društvenim mrežama i ponovo otvorio debatu o suđenju na utakmici između Španije i Argentine (1:0).

Na snimku se jasno čuje kako glavni sudija Slavko Vinčić sugeriše kapitenu Argentine Leu Mesiju šta bi trebalo da uradi da "gaučosi" ne ostanu brojčano slabiji na terenu.

- Kontroliši Paredesa! - rekao je Vinčić Mesiju, misleći na Leandra Paredesa koji je već zaradio žuti karton, dok nijedna čarka na terenu nije mogla da prođe bez njegovog učešća.

Čak je Paredes nekoliko puta bio i sam vinovnik incidenta, ali mu je Vinčić progledao kroz prste.

Na ovom snimku pogledajte kako je sve to izgledalo.

Slavko Vinčić, koji je posle finala završio karijeru, odbio je za slovenački list "Sport" da otkrije ceo sadržaj razgovora s kapitenom "gaučosa".

- Taj ću razgovor ostaviti na terenu. Mogu reći da se Mesi ponašao sportski - otkrio je Vinčić.

Arbitar sa više od 500 mečeva u karijeri naglasio je da je napadač Majamija u svakom trenutku pokazivao uzorno ponašanje, poštujući sudijske odluke i pomažući toku igre, čak i kada je bio pod velikim pritiskom.

- Čitava sudijska karijera sažeta je u jednu utakmicu. Odgovornost je ogromna, mada verujem da je naša strategija bila ispravna - istakao je Vinčić za špansku "Marku".

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