MOSKVA POVUKLA RUČNU! Lavrov raskrstio sa „duhom Enkoridža“: Tražimo konkretan dogovor, ne pristajemo na zamrzavanje fronta

GODINU dana posle susreta predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu, jedno od najčešće pominjanih pitanja u rusko-američkim odnosima ostaje bez jasnog odgovora, šta je zapravo dogovoreno na Aljasci i da li je ono što je Moskva kasnije nazivala „duhom Enkoridža” ikada predstavljalo stvarni politički dogovor.

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

Putin i Tramp sastali su se 15. avgusta 2025. godine u Enkoridžu, gde su više od dva sata razgovarali pre svega o Ukrajini. Posle susreta nije objavljen nikakav formalni sporazum, niti su javnosti predstavljeni konkretni uslovi mogućeg rešenja.

Tramp je tada rekao da su se dve strane saglasile o „mnogim tačkama”, ali i da su neka važna pitanja ostala nerešena.

U Moskvi se, međutim, tokom narednih meseci sve češće govorilo o „duhu Enkoridža”, odnosno o određenom razumevanju koje je, prema ruskim zvaničnicima, postignuto između dve strane. Upravo je nedostatak javno poznatih detalja omogućio da ta sintagma vremenom dobije gotovo zaseban politički život.

Šta je Rusija bila spremna da prihvati, šta je Vašington ponudio i šta je od svega toga trebalo da bude sprovedeno u praksi, ostalo je van domašaja javnosti.

Dodatnu nedoumicu izazvao je američki državni sekretar Marko Rubio, koji je krajem juna ove godine praktično osporio rusko tumačenje ishoda susreta.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

- Na Aljasci je postojao predlog, ali nije bilo sporazuma. Da je postojao sporazum, rat bi bio završen - poručio je Rubio.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovorio je da takvo tumačenje otvara pitanje šta Vašington uopšte podrazumeva pod dogovorom.

Prema njegovoj verziji, Putin je tokom susreta u Enkoridžu prošao kroz američke predloge koje je prethodno u Moskvu doneo Trampov izaslanik Stiv Vitkof, a ruska strana je na njih izrazila saglasnost. Zato je, prema Lavrovu, teško tvrditi da nikakvog razumevanja nije bilo.

Raspravom Rubija i Lavrova isplivala je suština problema: Vašington Enkoridž predstavlja kao mesto na kojem su razmatrani mogući predlozi, dok Moskva smatra da je postignuto makar načelno razumevanje o pravcu u kojem bi ukrajinska kriza trebalo da bude rešavana.

U međuvremenu, rat ne samo da nije okončan već je dobio nove oblike. Ukrajina je značajno povećala upotrebu bespilotnih letelica i drugih sredstava velikog dometa za napade na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji, dok je Rusija nastavila i intenzivirala udare na ukrajinsku vojnu i infrastrukturnu mrežu.

To je sve više potiskivalo diplomatski optimizam koji je pratio susret na Aljasci.

Novi signal da Moskva više ne namerava da se oslanja na neodređene formulacije stigao je ove nedelje od zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Rjabkova.

On je izjavio da Rusija može brzo da organizuje prijem američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera, ali tek kada Moskvi bude jasno kakvi su njihovi stvarni planovi.

Rjabkov je istovremeno rekao da Vašington diplomatskim kanalima nije dostavio Moskvi nove ukrajinske predloge za okončanje sukoba, iako je Vladimir Zelenski prethodno saopštio da ih je Kijev predao američkim pregovaračima.

Formalno, dakle, vrata za razgovor nisu zatvorena. Ali ton poruke pokazuje da sama poseta američkih posrednika više nije dovoljna, Moskva traži da unapred zna šta Vašington donosi za pregovarački sto.

Još izričitiji bio je Lavrov.

On je odbacio mogućnost da Rusija jednostavno zaustavi operacije na sadašnjoj liniji fronta, navodeći da bi obustava borbi mogla da usledi tek kao deo dugoročnog i održivog rešenja.

Ruski ministar je poručio i da će Moskva nastaviti da gađa ono što, prema ruskom tumačenju, omogućava funkcionisanje ukrajinske ratne mašinerije uz pomoć Zapada.

- Ako bismo sada odjednom stali na liniji kontakta, u suštini bismo dozvolili da se obezvredi podvig naših dedova i pradedova koji su pobedili nacizam. To ne dolazi u obzir - rekao je Lavrov.

Takva poruka pokazuje koliko se atmosfera promenila u odnosu na period neposredno posle Enkoridža.

Istovremeno, evropske prestonice ponovo pokušavaju da obezbede mesto za pregovaračkim stolom. Prema izveštajima koji se pozivaju na „Njujork tajms”, Francuska, Nemačka i Velika Britanija razmatraju format koji bi garantovao evropsko učešće u eventualnim novim pregovorima.

U Evropi postoji bojazan da bi Vašington i Moskva mogli da dođu do rešenja koje bi direktno uticalo na evropsku bezbednost, a da evropske države ne budu deo procesa.

To je, uostalom, dilema koja prati celu ukrajinsku krizu: Kijev insistira da se o Ukrajini ne može odlučivati bez Ukrajine, evropske zemlje traže da se o evropskoj bezbednosti ne pregovara bez Evrope, dok Moskva smatra da je za rešavanje suštinskih pitanja neophodan direktan dogovor sa Vašingtonom.

Godinu dana posle Enkoridža, međutim, rezultat je vidljiv – rat nije okončan, formalni mirovni sporazum ne postoji, a čak se i Moskva i Vašington spore oko toga da li je na Aljasci uopšte postojao dogovor.

"Duh Enkoridža” zato i dalje opstaje u diplomatskom rečniku, ali sve manje kao simbol mogućeg sporazuma, a sve više kao podsetnik na jaz između očekivanja i stvarnosti.

Ukoliko ne bude pretočen u konkretne obaveze, rokove i mehanizme njihovog sprovođenja, Enkoridž bi u istoriji ovog sukoba mogao da ostane upamćen ne kao početak mira, već kao još jedan veliki susret posle kojeg su obe strane otišle sa različitim tumačenjima onoga što je za pregovaračkim stolom zaista rečeno.

(Politika onlajn)

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