RUSI PRAVE VAZDUŠNOG PREDATORA! Suhoj sprema brutalni Su-57D: Jedan potez u kabini AKTIVIRA ARMIJU DRONOVA (FOTO/VIDEO)
RUSKI konstruktorski biro Suhoj otkrio je nove detalje u vezi sa planiranom dvosednom varijantom lovca pete generacije Su-57, predstavljajući avion ne samo kao trenažer, već kao platformu namenjenu uvođenju tehnologija povezanih sa borbenom avijacijom šeste generacije.
Strelec je objasnio da će drugi član posade biti posvećen upravljanju bespilotnim sistemima, omogućavajući pilotu da se u potpunosti fokusira na letenje avionom i izvršavanje borbenih zadataka. Opisao je ovu mogućnost kao „jednu od ključnih tehnologija šeste generacije“, što odražava rastući međunarodni naglasak na integraciji lovaca sa posadom sa autonomnim i poluautonomnim letelicama. Koncept se prvenstveno fokusira na kontrolu teškog bespilotnog lovca S-70 Ohotnik, koji se razvija zajedno sa Su-57 već nekoliko godina. Rusija je više puta predstavljala Ohotnik kao „lojalnog pomoćnika“ dizajniranog da prati lovac, sa svojim velikim nosivošću naoružanja i naprednim mogućnostima prikrivenosti, što ga potencijalno čini multiplikatorom sile.
Prema Strelecovim rečima, drugi operater bi takođe mogao da koordinira više dronova sa veštačkom inteligencijom ili čitave rojeve umesto jedne letelice, što bi značajno proširilo ulogu Su-57 izvan uloge tradicionalnog lovca. Dodao je da će dvosed letelica služiti i kao leteća laboratorija za testiranje tehnologija veštačke inteligencije koje se trenutno razvijaju. Očekuje se da će integracija veštačke inteligencije igrati sve važniju ulogu u budućoj borbenoj avijaciji, pomažući u fuziji senzora, prepoznavanju ciljeva, planiranju misija, elektronskom ratovanju i autonomnoj kontroli bespilotnih letelica. Korišćenje operativnog lovca za procenu ovih sistema omogućilo bi usavršavanje novog softvera i operativnih koncepata pre šireg uvođenja u buduću rusku flotu borbenih aviona.
Glavni test pilot koji podržava program lovaca pete generacije Su-57, Sergej Bogdan, u maju je detaljnije govorio o budućem potencijalu dvosednog dizajna Su-57, primetivši: „Paradigma rata se razvija, a borbene sposobnosti jedinice sa dvosednim avionom mogle bi se proširiti. Ovaj format postaje posebno relevantan u kontekstu mrežno-centrične prirode savremenih sukoba. Funkcije i mogućnosti dvosednog (kabinskog) aviona za interakciju sa drugim avionima su mnogo šire.“ Dodao je da bi avionu u bliskoj budućnosti mogle biti dodeljene dodatne misije, „ali to je stvar budućnosti; prozor borbenih mogućnosti za dvosedne avione se tek otvara.“
Ruski zvaničnici su od ranih faza programa razmatrali dvosed Su-57, sa snažnim fokusom na njegovu operativnu vrednost, a ne na njegovu korisnost kao konverzijskog trenažera. Za razliku od ranijih sovjetskih i ruskih lovaca koji su često zahtevali namenske varijante sa dva sedišta za obuku, moderni digitalni sistemi za kontrolu leta značajno su smanjili zahteve za obukom, čineći specijalizovane borbene uloge jačim opravdanjem za razvoj verzije sa drugim sedištem. Koncept u velikoj meri odražava trendove koji se javljaju u drugim velikim vazduhoplovnim snagama, pri čemu je Kina uvela u upotrebu prvi dvosed lovac pete generacije na svetu, J-20S, negde 2023-2024. godine. Pored prednosti u pogledu podele radnog opterećenja za složene borbene operacije i komande i kontrole nad drugim lovcima J-20, J-20S ima dizajn optimizovan za smeštaj kontrolera za pratnju bespilotnih letelica „krilni čovek“.
militarywatchmagazine.com
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