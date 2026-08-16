IZRAEL SPREMA ŽESTOKU ODMAZDU NA SVIM FRONTOVIMA: Kac zagrmeo: Nijedan račun neće ostati nerešen!
IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da neće ostati nerešenih računa, ni na jednom od frontova na kojima Izrael učestvuje.
- Nijedan račun, ni na jednom frontu, neće ostati nerešen. Snažno ćemo braniti naše vojnike i građane - rekao je Kac u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael i dodaje da njegovi komentari dolaze nakon noćnih izveštaja o udarima u južnom Libanu, koji su usledili posle napada na trupe u subotu u kojem su ranjena tri vojnika.
U ranijim izraelskim udarima u Libanu je ubijeno 11 ljudi, navele su lokalne vlasti. U Gazi, tenk Izraelskih odbrambenih snaga pogođen je eksplozivnom napravom Hamasa u južnom Pojasu Gaze u subotu, što je, prema rečima vojske, kršenje primirja u enklavi.
Nijedan vojnik nije povređen u tom incidentu, koji se dogodio nekoliko dana nakon što je Izrael nastavio udare u Pojasu nakon nedeljnog zatišja, navodi Tajms of Izrael.
(Tanjug)
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