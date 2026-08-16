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IZRAEL SPREMA ŽESTOKU ODMAZDU NA SVIM FRONTOVIMA: Kac zagrmeo: Nijedan račun neće ostati nerešen!

P. Đurđević

16. 08. 2026. u 09:42

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IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da neće ostati nerešenih računa, ni na jednom od frontova na kojima Izrael učestvuje.

ИЗРАЕЛ СПРЕМА ЖЕСТОКУ ОДМАЗДУ НА СВИМ ФРОНТОВИМА: Кац загрмео: Ниједан рачун неће остати нерешен!

Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

- Nijedan račun, ni na jednom frontu, neće ostati nerešen. Snažno ćemo braniti naše vojnike i građane - rekao je Kac u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael i dodaje da njegovi komentari dolaze nakon noćnih izveštaja o udarima u južnom Libanu, koji su usledili posle napada na trupe u subotu u kojem su ranjena tri vojnika.

U ranijim izraelskim udarima u Libanu je ubijeno 11 ljudi, navele su lokalne vlasti. U Gazi, tenk Izraelskih odbrambenih snaga pogođen je eksplozivnom napravom Hamasa u južnom Pojasu Gaze u subotu, što je, prema rečima vojske, kršenje primirja u enklavi.

Nijedan vojnik nije povređen u tom incidentu, koji se dogodio nekoliko dana nakon što je Izrael nastavio udare u Pojasu nakon nedeljnog zatišja, navodi Tajms of Izrael.

(Tanjug)

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