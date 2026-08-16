Svet

JEZIVE SCENE NA AUTO-PUTU! Autobus smrti sleteo u jarak, najmanje 12 mrtvih u Mađarskoj

V.N.

16. 08. 2026. u 08:54 >> 09:01

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SPASILAČKE ekipe su nakon nesreće iz vozila izvukle ukupno 35 povređenih osoba

ЈЕЗИВЕ СЦЕНЕ НА АУТО-ПУТУ! Аутобус смрти слетео у јарак, најмање 12 мртвих у Мађарској

Foto: Printskrin

Najmanje 12 ljudi izgubilo je život, dok je najmanje desetoro teško povređeno u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Mađarskoj, kada je poljski turistički autobus sleteo sa auto-puta M3, prenose mađarski mediji.

Informaciju je jutros saopštio mađarski premijer Peter Mađar, dok su spasilačke ekipe nakon nesreće iz vozila izvukle ukupno 35 povređenih osoba.

Prema podacima mađarskih medija i policije, u autobusu se u trenutku nesreće nalazilo 57 putnika i dva vozača. Vozilo se kretalo u pravcu Njiređhaze kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo sa auto-puta i prevrnulo se.

Pripadnici spasilačkih službi odmah su izašli na teren, a do putnika su ušli kroz prozore autobusa. Deo putnika ostao je zarobljen ispod vozila, zbog čega je akcija spasavanja trajala tokom jutra.

Deonica auto-puta M3 na kojoj se dogodila nesreća bila je zatvorena zbog uviđaja. Saobraćaj je preusmeravan kod Mezekereštesu.

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