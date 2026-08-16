VUČIĆ O ODGOVORNOSTI ĐOKIĆA I NJEGOVE EKIPE: U BU ne razumeju šta su uradili srpskom društvu i srpskoj državi

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV o svim aktuelnim temama.

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Kaže da u BU ne razumeju šta su uradili srpskom društvu i srpskoj državi. Ističe da na našim univerzitetima caruje neznanje i politička poslušnost, a fakulteti su nam bili pretvoreni u ruglo.

- Znanje je u jednoj zemlji najvažnije - navodi on.

Vučić kaže da se govori o krivici Vladana Đokića, a da su mnogo krivlji oni koje je Ćirjaković nazvao onima koji su mnogo važni.

- Oni su Đokića isturili kao svoje oružje. To su hiljade mladih ljudi koji su želeli slom države, i umnogome su u tome uspeli. Ovo što se dešava sa univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu je umnogome njihovo delo. Meni je dovoljno da pročitam saopštenje univerziteta, i da vidim taj nivo osionosti i bahatosti, da ti ljudi ne razumeju šta su uradili srpskoj državi i društvu - kazao je on.

Predsednik ističe da je u okolinu Beograda mogao da bude privučen značajan broj investitora, zato što su ljudi očekivali dobre univerzitete da crpe kadrove.

- Ovo znači da ćemo u budućnosti imati manje investicija, posla, a mnogo više problema. Nisam slučajno govorio da će sve ono što su radili imati užasne posledice. Sada se te posledice vide, bez obzira što smo mi poboljšali materijalno stanje. Pokazalo se da neznanje caruje, i da caruje politička poslušnost. Niko se ne bavi naukom, studijama i vaspitanjem - naglasio je on.

Dodaje da je jedan od razloga za početak pobune mogućnost pravljenja konkurencije za one koji nisu imali konkurente.

- I sada se to vidi. Zašto bi neko slao svoje dete da za isti novac šalje dete na lošije plasiran univerzitet. Zato su čuvali svoje fotelje, da ih večito čuvaju, a da ne snose posledice. Verujem da ćemo posle sledećih izbora imati mnogo posla, da očistimo univerzitet od partijsko političkih kadrova za koje sada vidimo da su apsolutno dominantni, i da se posvetimo jačanju znanja i obrazovanja - rekao je Vučić.

Kaže da je svakome jasno ko je odgovoran za to, i ističe da je sramno izbegavanje odgovornosti.

- Potrebna nam je snažna konkurencija da bi se naši univerziteti vratili na posao, moraju da se bore za studente. Pogledajte Filozofski fakultet. Ko će tamo da ide? Ubijena je devojka kojoj nisu hteli minut ćutanja da održe. Dete je stradalo, a oni su govorili da je politički pritisak što je policija ušla da izvrši uviđaj - podsetio je predsednik.

Vučić dodaje da je rezultat jasan.

- Kada mene pitate da li je veća stopa BDP, rasta i penzija, ja kažem da je naravno da jeste. I da su jasni rezultati. A ovo je takođe veoma jasan rezultat, koji će naneti veliku štetu našoj zemlji. Moramo da vratimo fakultete i škole stvarnim profesorima, učenicima i studentima. To je jedan od najvažnijih zadataka odmah posle izbora - naglasio je on.

O cenama lekova, predsednik kaže da je dobio mnogo primedbi ljudi na "Ko si bre ti".

- Želim da ponovim. Mi ovde pre svega govorimo o lekovima na recept. I zamolio bih sve ljude, posebno one koji kupuju antikoagulante, koji sprečavaju šlog i zgrušavanje, njihova cena je između 1700 i 6000 dinara bila do danas. Od sutra je između 600 i 1100 dinara. Oni koji dođu sa receptom, 70 odsto od cene preuzeće država - naglasio je on.

Predsednik je istakao da su to ogromne stvari, i da je samo za prvu i drugu grupu lekova izdvojeno 3,7 milijardi dinara.

- To je 32 miliona evra na godišnjem nivou, i ovo je, trajna mera! To nije ograničeno na mesec, dva ili tri, to ostaje zauvek. Ovo su najvažniji lekovi, koji znače život za ljude. Samo je važno da ljudi imaju lekara, da dobiju recept, i plaćaće mnogo manje - rekao je Vučić.

On dodaje da je siguran da će biti sitnih problema, kao što je bilo sa zakonom Svoj na svome i da su to žive stvari gde se problemi rešavaju u hodu.

O stanju na terenu zbog požara, i činjenice da blokaderi od toga prave političko pitanje, predsednik kaže sledeće:

- Mi smo kupili u sedam godina kupili više vozila nego što smo ih imali pre tih sedam godina. I kupujemo još 50 vozila, posebno ona manja koja mogu svuda da odu i da stignu. Kupujemo još helikoptera, verujem i još neki ruski kamov, tako da imamo veoma zavidnu flotu helikoptera, verovatno najbolju što se tiče gašenja požara u regionu. Morate da razumete te ljude, oni su učestvovali u urušavanju države, moraju da se naprave kao da su negde korisni. Oni pojma nemaju o državi - naglasio je predsednik.

Vučić je dodao da država nije igračka, i kako "Studenti" imaju strašnu potrebu da pokažu kako su negde korisni.

- Sećate se one laži iz Niša kako je Milić falsifikovao priču o listama, kako su lagali da je očišćeno sve za deset dana. I to je naravno trik. I dalje taj problem nije u potpunosti rešen, ali im je nešto potrebno. Pa ste videli one jadne marketinške poteze pojedinih političara, sada što se tiče požara - rekao je on.

Država je suviše ozbiljna da bi je vodili amateri i neznalice.

- Tako su vodili i naše univerzitete, na silu, i sada je rezultat jasan. Mene brine što smo dopustili to da se dogodi. Srećom u drugim sferama nismo dozvolili, zato smo prvi po stopi rasta, i verujem da ćemo uspeti i nastaviti da radimo na ovakav način. I želim da se zahvalim Ursuli fon der Lajen što nas je uvrstila na listu ugroženih zemalja, tako da možemo da očekujemo pomoć EU. I Rusi su ponudili pomoć, nije nam potrebna, imamo dovoljno snaga da se izborimo sa time. U ovom trenutku nema potrebe za time - naglasio je predsednik.

Zapitao je šta je smisao skupa poput onog u Valjevu i rekao je da isto blokaderi sada rade i po pitanju požara.

- Oni će kao bolje da gase? Ajde ne pričajte gluposti. Ne znaju ni šta imamo od opreme, ni kolike su plate vatrogasaca, ništa ne znaju... Ne možete da objašnjavate ljudima koji to ne žele da čuju. Njih ne zanima rezultat. Mislite li da se neko od njihovih glavešina, ko svakog dana govori protiv nas, pogodilo ovo oko univerziteta. Naravno da ne. Oni ne misle da su stvarno elita. Elita nikada ne govori to o sebi. Onaj ko insistira da ga nazivate profesorom, vi znate da taj ima problem, tu se vuku neki kompleksi od ranije - rekao je on.

Svi se dokazujemo svojim radom, i to ljudi vide, kazao je Vučić.

Kaže da će veoma brzo raspisati izbore.

- I ispuniću zahteve blokadera, samo da ne budu iznenađeni. A kampanja traje između 45 i 60 dana. Preduga je ta kampanja, predsednička je obično kraća, ona je između 30 i 60 dana, u skladu sa Ustavom i zakonima. Ova kampanja će biti veoma duga, i biće uskoro, veoma, veoma brzo raspisani izbori, da li je u pitanju, 15, 20, 25 dana. Veoma brzo će biti raspisani izbori - kazao je predsednik.

On dodaje da se blokaderi ozbiljno pripremaju za izbore.

- Stranci tu vrše obuke. Oni pošto nemaju svoje aktiviste, u Vranju, u Dubnici, Vranjskoj banji, oni dovedu blokadere iz Beograda i Niša da vode kampanju, u skladu sa onime što im je rečeno u pojedinim ambasadama. Sve ono što su govorili da je zabranjeno baš to su radili. Rade ozbiljno, na nama je da pokušamo racionalnim argumentima da ujedinimo Srbiju. Ako bude kako oni kažu, da šišaju sve one koji im se suprotstave, čak i one na njihovoj strani, onda je ova zemlja u problemu - rekao je on.

Kaže da neko mora da plati tu njihovu kampanju, i da su tu veliki cehovi i računi.

- Naše je da se borimo energijom, entuzijazmom, dobrim rezultatima. Žao mi je što jedan deo naših ljudi nije razumeo koliko je važno da se borimo za budućnost Srbije. Nažalost, mnogi me nisu poslušali. Ali zahvalan sam kolegama iz SNS koji su naporno radili i nisu uzimali odmore u želji da Srbija pobedi ovo veliko zlo. Ja nastavljam koliko sutra obilaske Srbije, i verujem da ćemo mnogo moći da uradimo za građane - naglasio je predsednik.

Vučić je na pitanje o istraživanju koje je objavila "Politika", da je Milan Knežević jači od Mandića po istraživanjima, rekao sledeće:

- To istraživanje je radio ovaj blokader Bešić. "Vijesti" su objavile, Politika je samo prenela. Blokader Bešić, istaknuti gost Utiska nedelje, čovek koji bi sa vremena na vreme da glumi umerene stavove, iako je veoma neumeren. Ja mislim da je on, poznavajući ga, i znajući kako on radi, pošto sam ja dobio malo drugačije istraživanje, pošto sam ja dobio da je snažniji Milan Knežević od toga koliko mu daju. Ali su obe vladajuće manje jake nego što svi misle. Za mene je važno da Srbija zna šta joj misli Crna Gora - kazao je on.

Predsednik je rekao da ljudi misle da je razgovarao samo sa Duškom Markovićem 2019. godine oko neodlaska na proslavu "Oluje" u Kninu.

- Pričao sam i sa novim rukovodstvom, i molio ih da to ne čine. I rekli su da će probati da urade nešto, ali su postupili potpuno suprotno svemu o čemu smo razgovarali. Sa druge strane, Crna Gora je priznala otimačinu 14 odsto dela teritorije Srbije. A samo nas optužuju da se mešamo u njihova posla. Oni su doneli 4 rezolucije gde nas optužuju za genocid, mi nismo nijednu gde optužujemo bilo koga u Crnoj Gori. I na kraju, možda sam ja onakav ili ovakav, ali smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, a oni su uveli svake! Nemam problem ni sa čim, ali su nam velike razlike. Ljudi nisu glasali za udaljavanje Srbije i Crne Gore, želja ljudi na litijama je bila suprotna. A oni su učinili te odnose daljim nego ikada - naglasio je predsednik.

Govoreći o Ekspu, on kaže da to mora biti završeno i da su to milioni ljudi koji će doći u Srbiju.

- Nadam se da ćemo sve stići. Pritisak je veliki, ali i mi vršimo pritisak na sve koji rade. Kinezi će dovesti još 1000 radnika, sada dolaze ti pipavi poslovi gde veliki broj radnika može biti angažovan. Ako to uspemo da dovršimo to će biti velika pobeda Srbije. Zadovoljan sam i što je inflacija na izuzetno niskom nivou, ali ogroman novac gubimo na akcizama i nafti. Mnogo bi nam značilo kada bi se završio rat na Bliskom istoku, da ne govorim o Ukrajini, tada bismo bukvalno procvetali - rekao je on.

Vučić je ponovio građanima da na recept mogu dobiti neuporedivo jeftinije lekove.

- One bez kojih ne možete nijedan jedini dan. Molim vas da ne zaboravite na prijem kod izabranog lekara, i da sa receptom dođete, mnogo ćete uštedeti, i kvalitetnije, duže i bolje živeti - rekao je on na kraju obraćanja.