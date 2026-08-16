RUSKI UDAR U SRCE UKRAJINSKE VOJNE INDUSTRIJE: Razneli fabrike za „flamingo“ i dronove, najveću rafineriju i brod sa vojnom opremom

RUSKE snage su jutros pokrenule grupni napad na vojno-industrijska preduzeća u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

Pogođeno je preduzeće "Fajer point" u Kijevu, koje proizvodi komponente, bojeve glave i pojačivače čvrstog goriva za krstareće rakete "flamingo", dodaje se u saopštenju.

U napadu ruskih snaga takođe je oštećeno industrijsko preduzeće "Kijev-111", koje proizvodi komponente za presretače "hrušč" i protivvazdušne dronove "harpija" i metalurški pogon u Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Osim toga, ruske snage su pogodile ukrajinsku naftnu rafineriju.

- U gradu Kremenčuku u Poltavskoj oblasti, oštećena je najveća rafinerija nafte, Kremenčuška naftna rafinerija, koja proizvodi goriva i maziva za Oružane snage Ukrajine. Preostali rezervoarski park rafinerije i dalje se koristi za pretovar goriva i maziva koja stižu iz inostranstva - navodi se u saopštenju.

U luci Odesa pogođen je teretni brod koji prevozi vojnu opremu za ukrajinske snage, dodaju u minnistarstvu.

(RT Balkan)

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