RUSKI UDAR U SRCE UKRAJINSKE VOJNE INDUSTRIJE: Razneli fabrike za „flamingo“ i dronove, najveću rafineriju i brod sa vojnom opremom
RUSKE snage su jutros pokrenule grupni napad na vojno-industrijska preduzeća u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Pogođeno je preduzeće "Fajer point" u Kijevu, koje proizvodi komponente, bojeve glave i pojačivače čvrstog goriva za krstareće rakete "flamingo", dodaje se u saopštenju.
U napadu ruskih snaga takođe je oštećeno industrijsko preduzeće "Kijev-111", koje proizvodi komponente za presretače "hrušč" i protivvazdušne dronove "harpija" i metalurški pogon u Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Osim toga, ruske snage su pogodile ukrajinsku naftnu rafineriju.
- U gradu Kremenčuku u Poltavskoj oblasti, oštećena je najveća rafinerija nafte, Kremenčuška naftna rafinerija, koja proizvodi goriva i maziva za Oružane snage Ukrajine. Preostali rezervoarski park rafinerije i dalje se koristi za pretovar goriva i maziva koja stižu iz inostranstva - navodi se u saopštenju.
U luci Odesa pogođen je teretni brod koji prevozi vojnu opremu za ukrajinske snage, dodaju u minnistarstvu.
(RT Balkan)
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