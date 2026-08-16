VELIKO RUSKO UPOZORENJE VAŠINGTONU: Mirovna retorika i isporuke oružja Kijevu ne idu zajedno
NOVE moguće isporuke američkog oružja Kijevu preko Turske udaljiće perspektivu rešavanja sukoba u Ukrajini, ocenio je generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne poslove (RSMD) Ivan Timofejev.
„Sa ruske tačke gledišta, to udaljava perspektivu rešavanja sukoba. Sa američke – ne. SAD nisu zainteresovane da Ukrajina pretrpi vojni poraz, a pogotovo ne težak vojni poraz. One žele kompromis pod manje-više ravnopravnim uslovima, bez poraza Kijeva. Ruska strana, s druge strane, nastoji da ostvari postavljene ciljeve, uključujući postizanje vojnog uspeha. Zbog toga se naši pristupi neizbežno razlikuju“, rekao je Timofejev.
Prema njegovim rečima, posle samita Rusije i SAD u Enkoridžu pre godinu dana nije trebalo očekivati da će Vašington zauzeti neutralan stav prema ukrajinskom sukobu.
On je dodao da se, prema njegovim rečima, verovatno i dalje dostavljaju obaveštajni podaci, uključujući satelitske i vazdušne.
„Jedino što se promenilo jeste to što su Amerikanci ranije to radili direktno, dok su se sada donekle distancirali i prešli na indirektne isporuke, što ne umanjuje njihov značaj“, zaključio je Timofejev.
Američki Stejt department ranije je obavestio Kongres da bi Ankara mogla Kijevu da preda zastarelo američko naoružanje u vrednosti od 255,9 miliona dolara. Među naoružanjem se pominju višecevni raketni sistemi, kasetna municija za te sisteme, granate kalibra 203 milimetra i rakete ATAKAMS. Stejt department je naveo da je američka vlada spremna da odobri tu isporuku.
(Sputnjik)
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