"IMAM ZDRAVSTVENE PROBLEME": Novak Đoković otvorio dušu nakon eliminacije u Sinsinatiju

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle eliminacije sa mastersa u Sinsinatiju da ima zdravstveni problem koji ga muči poslednjih nekoliko godina.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Depositphotos/krasyuk

Đoković je u drugom kolu izgubio od Tijaga Agustina Tirantea rezultatom 2:1 (6:2, 4:6, 4:6), a tokom meča je povraćao i vidno teško disao zbog ogromne vlažnosti vazduha.

"Pre svega, čestitam protivniku. Iskreno, ovo za mene uopšte nije bio prijatan meč. Tako sam se osećao. Nije prvi put, pretpostavljam da neće biti ni poslednji, ali šta je tu je", rekao je Đoković na konferenciji za medije posle meča.

Upitan je Đoković da li su mu poteškoće zadavali uslovi za igru.

"Jednostavno je u pitanju zdravstveni problem koji imam. Muči me već poslednjih nekoliko godina. Imam dosta problema, naročito kad su velika vlažnost vazduha i vrućina", dodao je Srbin.

Nije Đoković (39) nije mogao da potvrdi da će se i sledeće godine vratiti u Sinsinati.

"Svakako se nadam da hoću, ali nažalost, u ovom trenutku deluje da su veće šanse da neću. Ipak, videćemo šta će budućnost doneti", zaključio je Đoković.

Naredni turnir na kom bi Đoković trebalo da igra je Ju Es open koji startuje 30. avgusta. Srbin je četiri puta osvajao grend slem turnir u Njujorku, poslednji put 2023. godine.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu