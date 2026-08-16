POZNATO KOG DATUMA SE KONAČNO OPRAŠTAMO OD PAKLENIH VRUĆINA: Stiže osveženje, pljuskovi i grmljavina, a evo kada se očekuje novo pogoršanje

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas nas očekuje pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar.

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U prvom delu dana u košavskom području vetar će biti i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 21 stepen, dok će najviša dnevna dostizati od 32 do čak 35 stepeni.

Od ponedeljka uveče sledi obrt

Početak nedelje donosi nam lagani uvod u prolaznu promenu vremena. U ponedeljak će i dalje biti pretežno sunčano i toplo, a u košavskom području vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar.

Međutim, već drugom polovinom dana stiže osveženje.

- U ponedeljak posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. To će dovesti do pada temperature i pojačanog severozapadnog vetra - navode u RHMZ.

Ivan Ristić ističe da bi ove padavine mogle da budu ključne u borbi sa buktinjama širom zemlje.

- Kiša je najefektnija za gašenje požara, nadam se da će biti prognoziranih 10 milimetara kiše da se ugasi požar u Deliblatskoj peščari - naveo je Ristić na Fejsbuku.

Sreda donosi novi tropski talas

Ipak, predah od vrućina biće kratkog daha jer nas od srede ponovo očekuje skok temperatura.

- Od srede pretežno sunčano uz porast temperature, a samo se krajem sedmice (21.-22.08.) na severu i u brdsko planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak - upozoravaju iz RHMZ i dodaju:

- Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno

Detaljnu prognozu do kraja meseca dao je i Marko Čubrilo, koji napominje da će pogoršanje vremena biti prolazno i da će već naredne srede biti pretežno sunčano i toplije.

- Do petka pretežno suvo i toplije, te bi u petak maksimumi ponegde dostizali i oko 35 stepeni. U noći petak na subotu, na severu, a u subotu, i nad ostalim predelima, očekuje nas lokalna pojava grmljavinskih pljuskova, uz nešto niže maksimume koji bi se krajem nedelje kretali od oko 24 na zapadu do 34 na istoku regiona - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Osetnije pogoršanje i osveženje je, kako kaže, sve izglednije posle 26. svgusta, ali tačan datum još uvek dosta oscilira.

- Deluje da od 18. avgusta ulazimo u laganu tranziciju iz toplog i suvog ka svežjem i nestabilnijem tipu leta, ali koliko će brzo ta promena ići ostaje da se vidi - kaže Čubrilo.

(Kurir)