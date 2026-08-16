Fudbal

NOVI TRENER ZVEZDE ŠOKIRAO NA PROMOCIJI! "Stanković mi je idol"!

Новости онлине/С.С.

16. 08. 2026. u 15:11

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Priznao je da se divio njegovom fudbalskom umeću.

НОВИ ТРЕНЕР ЗВЕЗДЕ ШОКИРАО НА ПРОМОЦИЈИ! Станковић ми је идол!

Foto: D. Milovanović

Tokom predstavljanja za novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, španski trener Albert Rijera izneo je zanimljiv podatak.

Nekadašnji fudbaler Liverpula priznao je da se tokom igračkih dana divio Stankoviću, ali Jovanu, svojevremeno slavnom prvotimcu Majorke, sa kojom je igrao finale Kupa pobednika Kupova 1999. godine.

Naravno, imali su kontakt i pred Rijerin dolazak u Zvezdu.

MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

"Dobri smo prijatelji. Daje mi savete i govori koliko je veliki ovaj klub. Uveren sam da će me podržati", poručio je Rijera.

Prethodno, Rijera je pokazao veliko razumevanje srpskog jezika tako što nije slušao prevod uvodnog obraćanja Zvezdana Terzića, već je rekao okupljenima da razume 90 odsto srpskog bez prevoda zbog poznavanja ruskog i slovenačkog jezika.

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