VUČIĆ DANAS NA INFORMER TV: Predsednik će se danas obratiti javnosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće za Informer TV.
U telefonskom intervjuu šef države govoriće o dramatičnom padu Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, o cenama lekova, Ekspu, izborima i prljavoj kampanji blokadera i tzv. opozicije, kao i o drugim najaktuelnijim temama.
Podsetimo, političar Vladan Đokić i blokaderi direktno su krivi za najnoviji strmoglavi pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi.
Univerzitet u Beogradu sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta, dok je prošle godine bio među 500 najboljih. A to se dogodilo za vreme dok je na čelu Univerziteta Vladan Đokić koji predvodi blokaderski pokret.
Za ovo su direktno krivi rektor Univerziteta Vladan Đokić, kao i studenti-blokaderi koji su sistemski radili na razaranju ove institucije. Ako bi došli na vlast, tako bi nam uništili i srozali čitavu zemlju.
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