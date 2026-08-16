VUČIĆ DANAS NA INFORMER TV: Predsednik će se danas obratiti javnosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće za Informer TV.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

U telefonskom intervjuu šef države govoriće o dramatičnom padu Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, o cenama lekova, Ekspu, izborima i prljavoj kampanji blokadera i tzv. opozicije, kao i o drugim najaktuelnijim temama.

Podsetimo, političar Vladan Đokić i blokaderi direktno su krivi za najnoviji strmoglavi pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi.

Univerzitet u Beogradu sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta, dok je prošle godine bio među 500 najboljih. A to se dogodilo za vreme dok je na čelu Univerziteta Vladan Đokić koji predvodi blokaderski pokret.

Za ovo su direktno krivi rektor Univerziteta Vladan Đokić, kao i studenti-blokaderi koji su sistemski radili na razaranju ove institucije. Ako bi došli na vlast, tako bi nam uništili i srozali čitavu zemlju.