Tenis

KAKAV PREOKRET: Zverev pobedio Norija za treće kolo mastersa u Sinsinatiju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 08. 2026. u 11:15

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Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo masters turnira u Sinsinatiju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Britanca Kamerona Norija rezultatom 3:6, 6:3, 6:3.

КАКАВ ПРЕОКРЕТ: Зверев победио Норија за треће коло мастерса у Синсинатију

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Meč je trajao dva sta i 30 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Nori 35. na ATP listi.


Britanski teniser je posle jednog brejka osvojio prvi set, a zatim je Zverev bio bolji u naredna dva seta i tako preokretom došao do pobede i plasmana u narednu rundu.


Zverev će u trećem kolu igrati protiv Francuza Terensa Atmana.


Plasman u treće kolo turnira u SAD izborili su još i Rafael Hodar, Jirži Lehečka i Artur Fis.


Masters u Sinsinatiju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
 

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