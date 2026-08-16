KAKAV PREOKRET: Zverev pobedio Norija za treće kolo mastersa u Sinsinatiju
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo masters turnira u Sinsinatiju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Britanca Kamerona Norija rezultatom 3:6, 6:3, 6:3.
Meč je trajao dva sta i 30 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Nori 35. na ATP listi.
Britanski teniser je posle jednog brejka osvojio prvi set, a zatim je Zverev bio bolji u naredna dva seta i tako preokretom došao do pobede i plasmana u narednu rundu.
Zverev će u trećem kolu igrati protiv Francuza Terensa Atmana.
Masters u Sinsinatiju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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