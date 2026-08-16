"RAZMIŠLJAM..." Izbacio Đokovića, pa se ovim rečima oglasio

Novak Đoković poražen je na startu Sinsinatija od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea. Rival srpskog tenisera oglasio se nakon susreta i izneo utiske.

FOTO: Tanjug/ Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Prvo je govorio o samom duelu.

- Mislim da je ovo najveća pobeda u mojoj karijeri. Mislim da sam zaista dobro odradio posao na terenu. Odlično sam se nosio sa tremom igrajući protiv legende kao što je Novak. Sada se osećam olakšano, jer je to toliki pritisak kada ne možete da napravite brejk. Imao sam toliko poena za brejk, a nisam mogao, tako da je to bilo ključno, da nastavim da verujem u sebe i svoj tim - rekao je Tirante posle trijumfa u 2. kolu Sinsinatija.

Pedeseti teniser sveta je jako emotivno podneo ovaj meč.

-Razmišljam o svojoj porodici i prijateljima koji su u Argentini i gledaju me, oni su zaista srećni što me gledaju na televiziji... Jesu u Argentini, ali su i u mojoj glavi.

Tirantea u Sinsinatiju očekuje novi izazov, u trećem kolu će igrati protiv Martina Landalučea, koji je prethodno savladao 31. nosioca Matea Arnaldija rezultatom 6:4, 4-6, 6:4. Biće to prvi međusobni susret Tirantea i Landalučea na ATP turu.

-Samopouzdanje koje mi tim pruža je ključno. Mislim da radimo veoma dobar posao sa mojim mentalnim trenerom. Mnogo mi pomažu i mislim da je to bilo presudno ove godine - da više verujem u sebe i slušam svoj tim između poena tokom meča. Dakle, mislim da radim prave stvari.