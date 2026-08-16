EU U BUNILU: Lideri nastavljaju da bojkotuju diplomatiju

Glen Dizen, profesor na Univerzitetu jugoistočne Norveške, doveo je u pitanje sposobnost Francuske, Nemačke i Velike Britanije da stvore sopstveni format za mirovni dijalog u Ukrajini.

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- Evropska državna politika: njihovi lideri nastavljaju da bojkotuju diplomatiju, ali se istovremeno plaše da će biti isključeni iz budućih pregovora - napisao je na društvenoj mreži X.

"Njujork tajms" je ranije napomenuo da EU pokušava da stvori sopstveni format za pregovore o rešenju u Ukrajini.

Kako navode, neke zemlje EU ne veruju Nemačkoj i Francuskoj u pregovorima o Ukrajini.

(alo.rs)