Svet

EU U BUNILU: Lideri nastavljaju da bojkotuju diplomatiju

Novosti online

16. 08. 2026. u 16:55

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Glen Dizen, profesor na Univerzitetu jugoistočne Norveške, doveo je u pitanje sposobnost Francuske, Nemačke i Velike Britanije da stvore sopstveni format za mirovni dijalog u Ukrajini.

ЕУ У БУНИЛУ: Лидери настављају да бојкотују дипломатију

Foto: bilalulker / Alamy / Profimedia

- Evropska državna politika: njihovi lideri nastavljaju da bojkotuju diplomatiju, ali se istovremeno plaše da će biti isključeni iz budućih pregovora - napisao je na  društvenoj mreži X.

"Njujork tajms" je ranije napomenuo da EU pokušava da stvori sopstveni format za pregovore o rešenju u Ukrajini.

Kako navode, neke zemlje EU ne veruju Nemačkoj i Francuskoj u pregovorima o Ukrajini.

(alo.rs)

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