MINISTARSTVO odbrane Rusije prokomentarisalo je uništavanje vozila Oružanih snaga Ukrajine od strane posada ruskih bespilotnih letelica u rejonu Družkovke porukom: „Ruta je preračunata, sledeća stanica – otpad.“

Foto: Printscreen RIA Novosti

Rusko vojno ministarstvo je takođe objavilo snimak uništavanja tehnike ukrajinskih snaga na platformi „Maks“.

- Ruta je preračunata, sledeća stanica – otpad - navodi se u poruci uz video-snimak.

U Ministarstvu odbrane Rusije precizirali su da su ruski dronovi pogodili automobilsku tehniku Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Družkovke. Tvrdnju je objavilo rusko Ministarstvo odbrane; izveštaji o ruskim operacijama u tom području pojavljivali su se i u drugim ruskim izvorima.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja