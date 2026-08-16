Svet

"SLEDEĆA STANICA JE OTPAD" Rusi objavili snimke iz Družkovke - Dronovi jure Ukrajince kao stršljenovi (VIDEO

Симеуновић А. Милош

16. 08. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO odbrane Rusije prokomentarisalo je uništavanje vozila Oružanih snaga Ukrajine od strane posada ruskih bespilotnih letelica u rejonu Družkovke porukom: „Ruta je preračunata, sledeća stanica – otpad.“

СЛЕДЕЋА СТАНИЦА ЈЕ ОТПАД Руси објавили снимке из Дружковке - Дронови јуре Украјинце као стршљенови (ВИДЕО

Foto: Printscreen RIA Novosti

Rusko vojno ministarstvo je takođe objavilo snimak uništavanja tehnike ukrajinskih snaga na platformi „Maks“.

 - Ruta je preračunata, sledeća stanica – otpad - navodi se u poruci uz video-snimak.

U Ministarstvu odbrane Rusije precizirali su da su ruski dronovi pogodili automobilsku tehniku Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Družkovke. Tvrdnju je objavilo rusko Ministarstvo odbrane; izveštaji o ruskim operacijama u tom području pojavljivali su se i u drugim ruskim izvorima.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!