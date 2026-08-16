"SLEDEĆA STANICA JE OTPAD" Rusi objavili snimke iz Družkovke - Dronovi jure Ukrajince kao stršljenovi (VIDEO
MINISTARSTVO odbrane Rusije prokomentarisalo je uništavanje vozila Oružanih snaga Ukrajine od strane posada ruskih bespilotnih letelica u rejonu Družkovke porukom: „Ruta je preračunata, sledeća stanica – otpad.“
Rusko vojno ministarstvo je takođe objavilo snimak uništavanja tehnike ukrajinskih snaga na platformi „Maks“.
- Ruta je preračunata, sledeća stanica – otpad - navodi se u poruci uz video-snimak.
U Ministarstvu odbrane Rusije precizirali su da su ruski dronovi pogodili automobilsku tehniku Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Družkovke. Tvrdnju je objavilo rusko Ministarstvo odbrane; izveštaji o ruskim operacijama u tom području pojavljivali su se i u drugim ruskim izvorima.
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