Fudbal

PROBLEM ZA ČUKARIČKI: Jedan od najboljih slomio stopalo, čeka ga duža pauza

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 16:34

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Fudbaleri Čukaričkog pobedili su sa 2:0 OFK Beograd, međutim senku na povredu bacila je povreda napadača Fjorina Durmišaja.

ПРОБЛЕМ ЗА ЧУКАРИЧКИ: Један од најбољих сломио стопало, чека га дужа пауза

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

On je polomio metatarzalnu kost u stopalu i da ga čeka duža pauza. Danas je fudbaler koji je stigao iz Grčke bio na snimanju i potvrđeno je da mu je pukla kost u stopalu, a procena lekara je da će morati da pauzira osam nedelja.

Durmišaj je maltene tek došao na Banovo brdo, odigrao je četiri utakmice, postigao jedan gol, ali je imao veliki uticaj na igru belo-crnih i osvojene bodove otkako je došao.

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