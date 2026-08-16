PROBLEM ZA ČUKARIČKI: Jedan od najboljih slomio stopalo, čeka ga duža pauza
Fudbaleri Čukaričkog pobedili su sa 2:0 OFK Beograd, međutim senku na povredu bacila je povreda napadača Fjorina Durmišaja.
On je polomio metatarzalnu kost u stopalu i da ga čeka duža pauza. Danas je fudbaler koji je stigao iz Grčke bio na snimanju i potvrđeno je da mu je pukla kost u stopalu, a procena lekara je da će morati da pauzira osam nedelja.
Durmišaj je maltene tek došao na Banovo brdo, odigrao je četiri utakmice, postigao jedan gol, ali je imao veliki uticaj na igru belo-crnih i osvojene bodove otkako je došao.
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