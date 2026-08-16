"SPAS ZA HOTELIJERE I UGOSTITELJE" Vučić o EKSPU: Nadam se da ćemo sve stići, pritisak je veliki

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je specijalizovana izložba Ekspo 2027 biti spas za hotelijere i ugostitelje, ističući da Srbija mora da bude najbolji mogući domaćin, a najavio je i da uskoro sledi donošenje odluke o tome koli će moći da se povećaju plate i penzije.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

"Ja se nadam da ćemo sve da završimo. Moramo da budemo najbolji mogući domaćini. To je spas za sve hotelijere, za sve ugostitelje. To su stotine hiljada, milioni ljudi koji će da dođu u Beograd, u Srbiju. To je potpuno druga slika naše zemlje. I nadam se da ćemo sve stići. Pritisak je veliki, ali i mi vršimo veliki pritisak na sve one koji rade", rekao je Vučić za tv Informer govoreći o radovima na gradilištu u Surčinu.

Vučić je naveo da će Kinezi dovesti još 1.000 radnika, jer dolaze, kako je rekao, "unutrašnji" poslovi gde veliki broj radnika može da bude angažovan, posebno oni koji rade na elektroinstalacijama, na svim detaljima.

"To su strašno važne stvari. I ako to uspemo da završimo, to će biti ogromna pobeda Srbije uz sve ove stope rasta", istakao je Vučić.

Rekao je da uskoro sledi donošenje odluke o tome koliko će moći, u skladu sa onim što je u prethodnoj godini zarađeno, da se povećaju plate i penzije.

"Zadovoljan sam što je inflacija na izrazito niskom nivou, na svega 1,9 odsto u proteklom mesecu. Nadam se da ćemo to uspevati da držimo. I ogroman novac gubimo oko akciza i oko nafte. Mnogo bi nam značilo kada bi se taj sukob na Bliskom Istoku makar prekinuo, da ne govorim o rusko-ukrajinskom sukobu. Tada bismo bukvalno procvetali", rekao je Vučić.

Kako je rekao, ne zavisi uvek sve od vas, i morate zemlju da vodite, ne u lakim već i u najtežim mogućim trenucima.

(Tanjug)