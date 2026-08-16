Fudbal

STANOJEVIĆU RADOST DONEO BIVŠI IGRAČ ZVEZDE: Pešić sa dva gola predvodio Karagumruk do pobede u prvom kolu druge lige Turske

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 15:50

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Fudbaleri Karagumruka pobedili su ekipu Umranije rezulatom 2:1 u prvom kolu druge lige Turske.

СТАНОЈЕВИЋУ РАДОСТ ДОНЕО БИВШИ ИГРАЧ ЗВЕЗДЕ: Пешић са два гола предводио Карагумрук до победе у првом колу друге лиге Турске

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Strelac oba gola za domaći sastav bio je nekadašnji napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić.

Pešić, kome je ovo drugi mandat u ovom turskom klubu, protiv Umranije je bio strelac u 60. i 76. minutu, dok je između njegovih golova Sebio Seuku pogodio za goste. 

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