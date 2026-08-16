STANOJEVIĆU RADOST DONEO BIVŠI IGRAČ ZVEZDE: Pešić sa dva gola predvodio Karagumruk do pobede u prvom kolu druge lige Turske
Fudbaleri Karagumruka pobedili su ekipu Umranije rezulatom 2:1 u prvom kolu druge lige Turske.
Strelac oba gola za domaći sastav bio je nekadašnji napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić.
Pešić, kome je ovo drugi mandat u ovom turskom klubu, protiv Umranije je bio strelac u 60. i 76. minutu, dok je između njegovih golova Sebio Seuku pogodio za goste.
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